「徵召式初選最沒爭議」　吳敦義：有人不方便主動領表登記

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者徐斌慎攝）



政治中心／綜合報導

國民黨日前傳出擬以「徵召領表」方式，讓高雄市長韓國瑜參加2020總統大選，引發表態參選的前立法院長王金平、前新北市長朱立倫對「徵召式初選」表示不滿。對此，黨主席吳敦義26日受媒體專訪時表示，基於勝選的考量，若有人不方便主動領表登記，國民黨考量採取「特邀」、「懇邀」方式邀請這個人來參加初選，「徵召式初選」完全在公平立場上，是最沒有爭議的事。

針對國民黨擬徵召韓國瑜，朱立倫表示，沒有聽過有「徵召式初選」或「初選式徵召」，要徵召就大大方方地徵召，使吳敦義反酸他「換柱」事件前也沒那樣的制度；而王金平認為，如果黨內依照既定方式參選，參選人都沒話講，但目前黨中央的徵召方式有非常多令人質疑的地方，直言「長者不仁，幼者就可以不義」，吳敦義則回應他從沒聽過這樣的意見。

針對備受爭議的「徵召式初選」，吳敦義受《風傳媒》專訪時表示，「已經選擇他們最沒有理由反彈的東西」，因此未與朱立倫、王金平等有意角逐者商量，而若有人不方便主動來參加初選，由黨進行「特邀」或「徵召」來鼓勵參加初選，「這是最沒有爭議的事情」，所有人一起參加初選機制，完全在公平立場上。

據報導，若被徵召的當事人沒意願參選，吳敦義說，「徵召當然可以不被徵召」，邀請也可以不被邀請，每個人的情境不一樣，總是留一點彈性，讓這個人在所處情境下參與初選機制，因為「黨有這種需求」，「懇邀」這個人來參加初選。

另外，吳敦義談及「換柱」時表示，完成初選後經全代會認可，之後再廢掉原提名進行徵召，「這是不適合重演的事」，強調絕對不會在初選經過全代會完成認可後再變動，認為這才是對不起參選人，另外，若在全代會認可之前進行徵召，他說，「不能算違規，但也會有一點爭議」。

至於是否有可能徵召自己參選，吳敦義說，「我怎麼會自我徵召」，他要參選就會去登記，參與公平競賽，而徵召任何一人或是他自己可能也參與，都只有萬分之一的機會，有萬分之一也是被迫。