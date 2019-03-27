朱立倫：韓國瑜若是主投　我也會去練投「不會只納涼」

▲前新北市長朱立倫27日飛碟早餐專訪。（圖／翻攝自飛碟早餐）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫27日在飛碟早餐專訪時表示，用棒球比喻國民黨這場選戰，高雄市長韓國瑜若擔任主投，其他有意參選的人也不會在場外納涼，也同時會去練投、其他人守備，更不會只靠三振打者。

朱立倫表示，希望能夠盡快定案，建議國民黨主席吳敦義在韓國瑜回到台灣之後，與韓面對面談，把徵召的意思傳達清楚，初選前就定案，讓黨內確定方向，不要透過媒體放話。

他強力建議，若確定徵召韓國瑜，一定要在「公告初選」以前，不要啟動初選程序，若啟動了，要去領表登記、政見說明、政見辯論，一拖就兩三個月，民進黨就等著見縫插針、看好戲。讓一位地方市長花這兩三個月，其實也是個傷害。

朱立倫說，幾個禮拜前跟吳敦義見面，談的是徵召以外的事情，他說，一定要推出最強的，能夠勝選的候選人，如果黨中央最後決定徵召韓國瑜，他一定是全力支持，一定要團結合作。

他說，自己向來是以豁達的心情看待，韓國瑜市長的聲量非常高，黨內對韓國瑜有非常高的期待，更期待他打敗台北市長柯文哲。徵召是黨中央決定，徵召就是徵召，初選就初選，就這兩種方式，不必「徵召初選」，讓事情單純化。

另外，朱立倫強調，對於所有民眾來講民進黨執政這三年來，不管是經濟惡化、兩岸關係、能源政策、空污、內政處理，包含勞工問題等等，民眾非常反感，民眾去年大選也給民進黨的教訓，他以為民進黨在選後會痛定思痛的檢討，但卻是用升高兩岸的對抗，將台灣導入戰爭的邊緣，來作為他們政治上最大的利益，在這樣走下去對台灣非常不利。