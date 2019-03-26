直球對決！朱立倫：吳敦義應儘速面談韓國瑜　初選前定案

▲吳敦義、朱立倫、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席吳敦義將於韓國瑜返台後，派人南下徵召。對此，前新北市長朱立倫26日表示，黨內事務希望能夠盡快定案，也具體建議吳敦義在韓市長回到台灣之後，面對面的談，把徵召的意思傳達清楚，初選前就定案，讓黨內確定方向。

朱立倫表示，建議吳敦義面對面找韓國瑜談，要大大方方的，「若韓國瑜接受，這件事情就確定，也不會有所謂初選的問題」，希望吳敦義在公告初選前就定案，這樣才能夠讓黨內確定未來的方向。

他強調，自己一在強調所謂的「大大方方徵召」，就是這個意思，讓藍營的支持者也非常確定，至於後續事務，國民黨會再討論，希望過程中不要造成紛擾，希望一切事很平順的進行。

朱立倫表示，第一步就是希望吳主席明確、儘速地向韓國瑜表達徵召意思，不需要透過媒體放話，先找韓市長是最重要的一步，再把面談的結果告訴黨員，國民黨是以黨員為主。

據《ETtoday》獨家報導，吳敦義對於參選2020總統已意興闌珊，也為了不要重演換柱事件，韓國瑜結束澳港、大陸訪問的拼經濟之旅後，黨中央將派人南下與韓國瑜懇談。

目前希望韓國瑜能在4月底前登記，或是中常會討論決議方式將韓國瑜直接納入初選名單，但最終還是取決韓國瑜態度。黨中央預計將韓國瑜納入初選後，除了進行民調外，黨員投票的部分目前規劃在6月底舉辦，7月28日舉行全代會，正式通過提名。