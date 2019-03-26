吳敦義為「King Maker」極力拱韓？ 國民黨：重返執政為主要目標

▲吳敦義、朱立倫、王金平、韓國瑜。（組合圖／ETtoday資料照）

記者羅婉庭／台北報導

針對近日總統初選制度持續延燒以及吳敦義為了成為「King Maker」極力拱韓等說法，國民黨26日發出聲明表示，吳敦義面對總統初選所出之決策，皆會以2020國民黨重返執政為主要目標，沒有力拱特定人物。

國民黨表示，將以立法委員過半、總統勝選方向全力以赴，目前黨內基調並無變動，面對徵召韓國瑜的任何聲音，仍是保留萬分之一的可能性，吳敦義尊重外界拱韓音量，也尊重黨內不同的支持聲，並無外界不具名者所傳之力拱特定人物一說。

國民黨表示，目前黨內總統初選時程仍會依照黨章規劃進行，依過去總統提名慣例，四月上旬將總統提名作業要點及時程送中常會審議通過，四月中旬公告，四月底受理領表並進行黨員連署，五月登記，六月完成黨員投票和民調，七月送全國代表大會通過完成提名。對於以「國民黨人士」、「內情人士」等不具名的發言，黨中央將不再另做回應。

據《ETtoday》獨家報導，對於在綜觀全局與評估出線機率不高的情形下，吳陣營認為，就算不能讓吳敦義再更上一層樓，但他帶領國民黨的這期間，已經將國民黨從加護病房救到普通病房，在歷史上會留下「King Maker」的印記。

特別是在316立委補選結束之後，雖然前行政院長賴清德以閃電般的方式登記初選，讓總統蔡英文措手不及，但吳陣營在這場蔡賴對決正式登場前卻也看到了一個可以順勢操作的破口，讓韓國瑜出來角逐2020擁有更多的正當性，因為必須推出最強的候選人，才能擊敗民進黨，重返執政。

據了解，為了不要重演換柱事件，韓國瑜結束澳港、大陸訪問的拼經濟之旅後，黨中央將派人南下與韓國瑜懇談，目前希望韓國瑜能在4月底前登記，或是中常會討論決議方式將韓國瑜直接納入初選名單，但最終還是取決韓國瑜自己的態度。