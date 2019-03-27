朱立倫、王金平不滿徵召式初選　韓國瑜護妻：2020不在考量內

▲吳敦義、朱立倫、王金平、韓國瑜。（組合圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

國民黨主席吳敦義提出以「徵召領表」方式，要高雄市長韓國瑜參選2020總統大選，引發表態參選總統的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平不滿，甚至還傳出若韓國瑜當選總統，由韓國瑜的妻子李佳芬接棒補選市長。對此，韓國瑜26日回應，「2020不在我考量之內」。

日前傳出國民黨中央內有共識可能會以「徵召領表」方式，讓人氣旺的韓國瑜「被動加入」2020國民黨總統初選。對此，朱立倫24日表示，沒有聽過有「徵召式初選」或「初選式徵召」，但一直把公平掛在嘴邊的吳敦義隔空酸朱立倫，「換柱」事件前，也沒那樣的制度。

遭吳敦義拿「換柱」狠酸，朱立倫25日表示，過去的錯誤不要再犯，2015年的換柱事件，他唯一對不起的就是前國民黨主席洪秀柱，也希望不要再發生這樣的事；至於初選制度，要就大方徵召，若要徵召韓國瑜，他全力支持，若決定不徵召，那就初選，大家來報名。

國民黨總統初選內容在1個月內變動3次，王金平24日面對媒體詢問時回應，「你想呢？這樣有原則嗎？」他25日以「長者不仁，幼者就可以不義」表達不滿，強調自己參選決心，26日被媒體再問長者、幼者是誰，他不再回答，要記者自己想像，並說「公道自在人心」。

有消息傳出，吳敦義對於參選2020總統已意興闌珊，將全力拱韓國瑜加入黨內初選，等韓國瑜訪問大陸回來就會派人南下溝通，但仍取決於韓國瑜自己的態度，全代會確定總統人選提名的時程訂在7月28日。國民黨人士表示，如果韓國瑜選贏需請辭，他的妻子李佳芬曾擔任過3屆議員，可接棒補選市長。

面對國民黨有意強迫徵召選總統，韓國瑜26日在廈門受訪時表示，「2020不在我考量之內」。韓國瑜也說，「要李佳芬當市長我感覺非常惡劣，我覺得為什麼要這樣子惡意設計，等於是在醜化我們，這是家天下了。李佳芬出來選高雄市長，任何情況都不可能。」