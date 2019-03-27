　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫、王金平不滿徵召式初選　韓國瑜護妻：2020不在考量內

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼吳敦義、朱立倫、王金平、韓國瑜。（組合圖／ETtoday資料照）

▲吳敦義、朱立倫、王金平、韓國瑜。（組合圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

國民黨主席吳敦義提出以「徵召領表」方式，要高雄市長韓國瑜參選2020總統大選，引發表態參選總統的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平不滿，甚至還傳出若韓國瑜當選總統，由韓國瑜的妻子李佳芬接棒補選市長。對此，韓國瑜26日回應，「2020不在我考量之內」。

日前傳出國民黨中央內有共識可能會以「徵召領表」方式，讓人氣旺的韓國瑜「被動加入」2020國民黨總統初選。對此，朱立倫24日表示，沒有聽過有「徵召式初選」或「初選式徵召」，但一直把公平掛在嘴邊的吳敦義隔空酸朱立倫，「換柱」事件前，也沒那樣的制度。

遭吳敦義拿「換柱」狠酸，朱立倫25日表示，過去的錯誤不要再犯，2015年的換柱事件，他唯一對不起的就是前國民黨主席洪秀柱，也希望不要再發生這樣的事；至於初選制度，要就大方徵召，若要徵召韓國瑜，他全力支持，若決定不徵召，那就初選，大家來報名。

國民黨總統初選內容在1個月內變動3次，王金平24日面對媒體詢問時回應，「你想呢？這樣有原則嗎？」他25日以「長者不仁，幼者就可以不義」表達不滿，強調自己參選決心，26日被媒體再問長者、幼者是誰，他不再回答，要記者自己想像，並說「公道自在人心」。

有消息傳出，吳敦義對於參選2020總統已意興闌珊，將全力拱韓國瑜加入黨內初選，等韓國瑜訪問大陸回來就會派人南下溝通，但仍取決於韓國瑜自己的態度，全代會確定總統人選提名的時程訂在7月28日。國民黨人士表示，如果韓國瑜選贏需請辭，他的妻子李佳芬曾擔任過3屆議員，可接棒補選市長。

面對國民黨有意強迫徵召選總統，韓國瑜26日在廈門受訪時表示，「2020不在我考量之內」。韓國瑜也說，「要李佳芬當市長我感覺非常惡劣，我覺得為什麼要這樣子惡意設計，等於是在醜化我們，這是家天下了。李佳芬出來選高雄市長，任何情況都不可能。」

ET快訊
快訊／中山區農安街深夜火警！火舌狂竄　3人受困後陽台待援
姊弟戀血案／涉嫌「悶殺女友」後自殘！20歲重傷小男友醒了
影 ／女主播開超跑超速嗆「我就是欠教育」　出道4天下場超慘！

關鍵字：朱立倫,王金平,吳敦義,徵召式初選,總統大選,國民黨初選,韓國瑜,李佳芬

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

【懶人包】反酒駕修法：機汽車再犯罰鍰每次加9萬　累計無上限

辣台妹團結女力爆發　蔡英文：女性從來不需要爭取誰的肯定

韓國瑜4天搶44億訂單拚經濟　杜紫宸：外行充內行！惡搞！

「請上蒼刺瞎我的眼」　杜紫宸：韓國瑜選上中華民國總統

「踩低別人不能墊高自己」　黃暐瀚：韓國瑜選前挺九二還是贏

「台灣也需要WHO」　賴清德：大陸一再阻台灣出席WHA

韓國瑜自比賣人參果　顏擇雅：孫悟空是人參果糟蹋者

朱立倫、王金平不滿徵召式初選　韓國瑜護妻：2020不在考量內

對韓開罰50萬元　 高思博：陸委會淪落為綠朝錦衣衛

打擊假消息！行政院、LINE合作推「即時澄清專區」

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

王嘉爾頻被打臉委屈「我臉好腫」　蕭敬騰秒安慰：你怎麼樣都帥

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

安妮錄《玩很大》崩潰痛哭！　 癱軟坐地全身顫抖...網：太敬業

少女刺蝟大叔式忘情梳洗　抬小短腿狂抓20秒左右兼顧

朱立倫、王金平不滿徵召式初選　韓國瑜護妻：2020不在考量內

對韓開罰50萬元　 高思博：陸委會淪落為綠朝錦衣衛

打擊假消息！行政院、LINE合作推「即時澄清專區」

獨／老公當總統就選市長？李佳芬：害一個人不夠！要害兩個？

浙江大麥嶼港當對接港口？　林明溱也賣出10億元南投農產品

陸委會恐罰50萬！韓國瑜：拚52億訂單要罰錢「是不是腦袋壞了？」

快訊／國民黨徵召2020選總統！　韓國瑜回應了

【懶人包】反酒駕修法：機汽車再犯罰鍰每次加9萬　累計無上限

柯文哲也跟荷蘭簽了MOU！烏特勒支副市長送米菲兔、騎Youbike

民進黨桃園黨內立委初選　鄭文燦推薦簽名文宣引發戰火

快訊／為閃白色BMW！福斯小鋼砲環河北「偏移失控」...車頭直挺「中分插路樹」悲劇了

周揚青「粉粉櫻花妝」激美！網求腮紅唇膏色號　她爆笑…揭開尷尬真相

眼線到底畫在哪？「如何畫的對稱」最簡單眼線畫法公開

中職／三振林智勝報仇奪首勝　王躍霖：求勝心強

鍾麗緹被爆懷第四胎成功！　寬鬆衣遮肚…小12歲老公抱緊護妻

年輕失智患行為問題多　知覺統合治療「7種刺激」助改善

朱立倫、王金平不滿徵召式初選　韓國瑜護妻：2020不在考量內

湯鎮瑋│0327開運農民曆│宜開光、納財

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

政治熱門新聞

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

陸委會恐罰50萬！韓國瑜：腦袋..

老公拚總統接力選市長？李佳芬苦..

朱、王不滿徵召式初選　韓國瑜：..

韓國瑜提中華民國　鄉民秒輸雞排

高思博：陸委會淪落為綠朝錦衣衛

深圳甜美女記者屢破關　韓國瑜失..

道交條例三讀通過　新增連坐法、..

韓國瑜搶44億訂單　杜紫宸：外..

陳其邁：韓國瑜認為反一國兩制是..

受夠了！陳菊怒告名嘴：絕不姑息..

韓國瑜可「帶職參選」總統　李佳..

韓國瑜抵廈門考察　佳芬姐俏皮拿..

挺同志／林靜儀：修法勢在必行

更多熱門

相關新聞

老公拚總統接力選市長？李佳芬苦笑

高雄市長韓國瑜訪陸行程26日來到廈門，在接受媒體採訪時他強調，不考慮選2020，並指「李佳芬補選市長」的說法是惡意中傷。《ETtoday新聞雲》記者也向市長夫人李佳芬提問，被拱出來「選市長」的看法，她苦笑回答，「別害人呀，家裡已經有一個了，還要害兩個？」

陸委會恐罰50萬！韓國瑜：腦袋壞了？

台中釣蝦場驚見韓國瑜！本尊害羞回應

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

東森農場拚內銷　禿子、燕子幫忙賣

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 S.H.E 大金空調 王令麟 東森自然美 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！

下海讓弟念醫　姊投靠被嫌髒自殺亡

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

怎麼丟話題才好聊？避開「3大地雷」

飛機迫降同行旅客竟是好萊塢男神

國道4連撞　運將急煞憂H鋼貫穿車頭

夏語心泳裝「高衩深V」全場瘋了

受虐汪走不出陰影　飼料必留一半

孟耿如弟驟逝　莫允雯：她很不好

他約砲不戴套！　手掌現梅毒紅斑

全台暖2天「熱飆30°C↑」像夏天

南韓國軍巴士出車禍　聖圭、姜河那送醫

檢舉達人月薪10萬！遭女友嫌丟臉

拍肩膀3下召喚萌獸　70萬人跪了

更多

最夯影音

更多

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面