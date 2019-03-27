生育率低長輩狂催生　林靜儀怒：再投國民黨就不生小孩

▲立法委員林靜儀在臉書上針對台灣生育率低、人民不生小孩的原因發文說明。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

民進黨立法委員林靜儀26日在臉書上針對台灣生育率低、人民不生小孩的新聞發文表示，「孩子會有什麼樣的未來」，絕對是考量的原因，在失去自由民主、言論自由的氛圍，沒人能安心生育，呼籲民眾如果遭到長輩催生，可以回應「再投國民黨，就不生小孩」。

林靜儀在文中表示，從去年11月24日之後，台灣內部不斷有更強的力量，要把台灣主權拉到中國手中，看不到事實的新聞，滿滿造神的輿論，大張旗鼓進入中國統戰單位卻未完整公開的對話內容，不知道孩子是否會喪失曾經擁有過的自由民主，或活在上臉書得翻牆、因為某些言論而被消失，沒有言論自由的國家裡，這樣的氛圍，最好有人會安心生小孩。

▲林靜儀回應生育率低、長輩催生，怒轟「再投國民黨，就不生小孩」。（圖／翻攝自林靜儀臉書）

林靜儀認為，正常的民主國家，政黨之間的競爭，應該是對於政策立場的不同，或關注價值的差異，而台灣雖然制度上是民主國家的政黨政治，但是卻有著「極力要把這個民主國家帶去給極權國家併吞」的政黨；不是要簽會帶來侵略的協議，就是要搞消滅國家經濟主權的自經區，甚至還支持「只有一個中國，而且台灣是中國的一部分」的一國兩制，還不斷跟人民說「跟著極權國家，我們會吃比較飽」。

林靜儀在文末直接點名國民黨，指責國民黨傾全力與中國合作，用各種方式把台灣鎖進中國，這個國家誰敢生小孩？該文的標題也直接呼籲被長輩催生的民眾，直接向他們說「再投國民黨，就不生小孩」。