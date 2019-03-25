　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

老公拿兒學費請3女喝酒　老婆6拳「直擊顏面」打到鼻血狂噴

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲影片有部分血腥畫面，可能會造成不適。取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

國際中心／綜合報導

祕魯城市伊基托斯（Iquitos）一名男子將孩子的學費拿到酒吧揮霍，還裝闊請了3名不認識的女子喝酒，沒想到正要乾杯時就被衝進店內的老婆抓包，當場遭打趴，好不容易脫困，才剛踏出店門又被抓住頭髮連揍6拳，最後滿臉是血躺倒在地。

影片中，只見穿著白色背心的婦人不停毆打躺在地上的半裸男子，她一手舉起椅子，一手抓住男子用來當作「盾牌」的桌子，逮到空檔就瘋狂往對方身上砸，旁邊3名女子看不下去上前勸阻，好不容易才將白衣女帶到店外，好讓雙方有時間冷靜一下。

老公拿兒學費請3女喝酒，老婆衝酒吧狂毆。（圖／翻攝自推特／@atvpe）

▲男子被打趴在地，只能慌忙用手保護頭部。（圖／翻攝自推特／@atvpe）

沒想到白衣女的怒氣還沒消，男子就走出店門，她見狀隨即伸手扯住對方的頭髮，再把人壓制在地，握緊拳頭就連續往頭部狠砸至少6下，打得男子根本無力反抗，只要稍微動一下，鼻血就像打開的水龍頭一樣狂噴，火爆的場面讓一旁圍觀的群眾都看到傻眼。

據了解，挨打的男子和白衣女是夫妻，他擅自將孩子購買學習用品的錢拿到酒吧揮霍，還請3名女子喝酒，結果被老婆抓個正著，當眾遭海扁一頓。不過，由於影片的時間和詳細地點都不明確，也尚未查到當地警方是否有接獲報案，影片內容的真實性仍有待查驗。

而網友們看完這短短58秒的新聞片段，紛紛留言表示，「雖然丈夫的行為真的很欠揍，但打成這樣有點太超過了吧」、「不管怎麼樣，動用暴力就是不對」；但也有另一派網友認為，如果這件事情發生在自己身上，可能下手會更重，「我能明白當下那個氣到失去理智的心情。」

ET快訊
陳冠希機場發現被偷拍怒了！下秒走上前「拍掉手機」
KID變臉吼「你什麼意思」！趙正平《玩很大》太廢...網越看

關鍵字：祕魯,家暴

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

花2.4萬叫Uber接送17歲蹺家少女　他囚禁性虐3天嗆：妳欠我的

「泰迪熊迷路了！」自閉童急報案　暖警陪找：我受訓就是要幫助人

女師加班好累！男同事關心她…兩人下秒在學校交疊「愛的掌聲」

曾活捉納粹屠夫！以色列傳奇特務病逝　享耆壽92歲

委內瑞拉盟友來救援！俄羅斯2軍機抵首都機場「履行軍事合約」

在家DIY割包皮！父母幫小孩行「割禮」　5月大男嬰突「心臟驟停」亡

老公拿兒學費請3女喝酒　老婆6拳「直擊顏面」打到鼻血狂噴

高雄名氣大廈「1死3凶宅」！跳樓男遭「女兒牆腰斬」　午時電梯靈異自啟

「爸比魔鬼在後面」3歲兒在停車場嚇到他失禁！　一看後座「真的超毛」

影／阿母年輕是仙氣正妹！他翻40年前舊照大驚　PO殘忍反差認錯：媽媽真偉大

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　 醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

宋念宇《暗戀你》「是王嘉爾的菜」　蕭敬騰直接點名：孟楠該出場了！

熬夜23點後才睡「直毀7部位」　專家提醒：補眠再久都難彌補

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

柯基扭屁勇闖「飲料瓶迷宮陣」　無損障礙物完美通關領獎勵

老公拿兒學費請3女喝酒　老婆6拳「直擊顏面」打到鼻血狂噴

高雄名氣大廈「1死3凶宅」！跳樓男遭「女兒牆腰斬」　午時電梯靈異自啟

「爸比魔鬼在後面」3歲兒在停車場嚇到他失禁！　一看後座「真的超毛」

影／阿母年輕是仙氣正妹！他翻40年前舊照大驚　PO殘忍反差認錯：媽媽真偉大

Moleskine櫻花筆記本超美～　春粉嫩工作小物上班也療癒

晚餐才吃大披薩慶生　彰化國三生跳樓「生日變忌日」

快訊／高雄紫衣婦人跳愛河尋死　命危送醫急救中

他幸運搭「女力班機」！火辣金髮母女當正副機師...回眸笑太殺

日本進口6噸來路不明「港產鰻苗」！　疑似從台灣非法出口

王傳家「直挺」和女粉絲蓋棉被聊天　沒證明「結合」判無罪

送回乘客遺失的9600元　暖男運將婉拒萬元紅包：份內的事

上班族跑去兼差出意外傷重癱瘓　卻遭公司團體險拒賠

深夜尾隨高中妹回家　噁男「給我臉書」直接熊抱：以為雙方都有意思

看柯文哲談同婚　前柯粉「廣告小妹」：他想傳達的應該是包容

新奇熱門新聞

夫拿兒學費請3女喝酒　妻6拳打..

面試「能幹」女房客！房東：可免..

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意..

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

阿母年輕是仙氣正妹　他翻40年..

上廁所摔田裡　父母抱出黑泥小童

高雄跳樓男遭「腰斬」　午時電梯..

兒：爸比魔鬼在後面　一看「真的..

明知是PS　空手指、蓮蓬乳仍瘋..

肥哥怒甩50公斤　身邊妹全消失

八卦山女鬼索命2昏迷　背留長抓..

當心魷魚精囊　部落客教正確吃法

高中妹有前任！男友媽羞辱：嫁我..

女孩激喊粗魯一點　他理解卻受傷

更多熱門

相關新聞

鸚鵡模仿嬰兒「哭到牽絲」　飼主慘被控家暴

「我們家三天二頭就被人報警說發生家暴，都是因為牠啦！」國外有位網友日前哀怨的發文透露，自己家裡養的鸚鵡實在是太調皮，經常模仿小嬰兒哭叫的聲音，甚至還能改變語調與頻率，發出「漸進式的哭聲」，害他們一家經常被鄰居誤會在「家暴小孩」，每隔幾天就會有警察上門查訪，令他哭笑不得。

台大牙醫被疑劈腿　聲請家暴保護令

惡媳虐死公公　開庭怕先生沒吃飯

輔導老師幫助受暴兒童找回快樂

高中妹「想殺了我媽」萬人看完哭了

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

高雄氣爆人孔蓋炸凹停電　網嚇：該不該逃！

路路遭哥哥好友「性侵長達1年」

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！

女大生「血染床單」暖男友騙老爸　她：太Q

超商ATM領太久挨打　他1hr後暴斃

一拳超人鍛鍊法是真的！大肚男練30天成果超驚人

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」

《與惡》首集PTT刷爆！網跪：哭慘了

被公公撩到害羞！媳婦：老公還沒回來

他越南店「洗頭」　超辣老婆現身監工

小甜甜無P照曝光「真實身材」現形

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！

疑似迷電玩　國三生跳樓自殺

蔡凡熙突PO：穩定交往中！　對象「是男的」

唐綺陽／射手有危險！雙子桃花卡關

更多

最夯影音

更多

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面