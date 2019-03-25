老公拿兒學費請3女喝酒　老婆6拳「直擊顏面」打到鼻血狂噴

▲影片有部分血腥畫面，可能會造成不適。取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

祕魯城市伊基托斯（Iquitos）一名男子將孩子的學費拿到酒吧揮霍，還裝闊請了3名不認識的女子喝酒，沒想到正要乾杯時就被衝進店內的老婆抓包，當場遭打趴，好不容易脫困，才剛踏出店門又被抓住頭髮連揍6拳，最後滿臉是血躺倒在地。

影片中，只見穿著白色背心的婦人不停毆打躺在地上的半裸男子，她一手舉起椅子，一手抓住男子用來當作「盾牌」的桌子，逮到空檔就瘋狂往對方身上砸，旁邊3名女子看不下去上前勸阻，好不容易才將白衣女帶到店外，好讓雙方有時間冷靜一下。

▲男子被打趴在地，只能慌忙用手保護頭部。（圖／翻攝自推特／@atvpe）

沒想到白衣女的怒氣還沒消，男子就走出店門，她見狀隨即伸手扯住對方的頭髮，再把人壓制在地，握緊拳頭就連續往頭部狠砸至少6下，打得男子根本無力反抗，只要稍微動一下，鼻血就像打開的水龍頭一樣狂噴，火爆的場面讓一旁圍觀的群眾都看到傻眼。

據了解，挨打的男子和白衣女是夫妻，他擅自將孩子購買學習用品的錢拿到酒吧揮霍，還請3名女子喝酒，結果被老婆抓個正著，當眾遭海扁一頓。不過，由於影片的時間和詳細地點都不明確，也尚未查到當地警方是否有接獲報案，影片內容的真實性仍有待查驗。

而網友們看完這短短58秒的新聞片段，紛紛留言表示，「雖然丈夫的行為真的很欠揍，但打成這樣有點太超過了吧」、「不管怎麼樣，動用暴力就是不對」；但也有另一派網友認為，如果這件事情發生在自己身上，可能下手會更重，「我能明白當下那個氣到失去理智的心情。」