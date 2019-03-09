史上最大兒童獻祭！　祕魯140童遭「強行剖胸摘心」...

▲秘魯古文明充滿神秘色彩。（圖／shutterstock.com提供）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

許多古文化都有「獻祭」的習俗，例如古馬雅文明就有活人獻祭的儀式，以取悅神靈、風調雨順。研究人員日前在秘魯北部發現古代奇穆王國的大規模獻祭遺址，包括137具兒童骸骨與200多具駱馬的骨頭，為美洲目前已知最大的兒童獻祭遺址，研究人員披露這可能與當時的聖嬰現象有關。

據美國網路科學期刊《公共科學圖書館》6日報導，這個遺址位於秘魯西北部大城特魯希略（Trujillo）付近，當地居民發現路邊沙丘風化後露出的骸骨，研究團隊在2011年至2016年進行開挖，挖出了137具兒童骸骨、3具成人遺骨、且旁邊有超過200具幼年駱馬的骨頭。

The children, nearly 140 of them, were buried facing west to the coast. They appeared to have been marched to the site, which was just on the outskirts of the Chimú capital city, and murdered in an appeal to gods and ancestral spirits. https://t.co/3lipwwnUXl — NYT Science (@NYTScience) 2019年3月6日

這些兒童有男有女，年齡介於5歲至14歲，大多數是8歲至12歲。解剖與基因證據顯示他們來自不同的民族與地區。這些孩童每三人為一組，面向大海埋葬。當時在獻祭前，其中一些兒童的臉上塗了顏料，或戴了頭飾；他們沒穿鞋子，只裹著簡單的棉質裹屍布，不是屈著身子側躺，就是平躺或身體蜷縮。

多數兒童上的骨骸都有傷痕，尤其胸腔的部分，肋骨也多有損壞，代表心臟可能遭移除，是被強行剖開胸膛摘下的，因此推定是死於獻祭儀式。

L'archéologue N. Goepfert (@UMR8096ArchAm) nous parle dans @NatGeoFrance des lamas retrouvés sur le site du plus grand sacrifice d’enfants de l’histoire du continent américain au #Pérou, site de la civilisation des Chimú https://t.co/k621ePUaOL pic.twitter.com/IxNX9akBpE — UMR 8096 Archéologie des Amériques (@UMR8096ArchAm) 2019年2月18日

15世紀時，奇穆王國（Chimú Empire）居住於秘魯海岸地區，這個遺址當時也是他們的居住區域。隨著國家擴張，在公元900年至1500年，為了爭奪政治、經濟、宗教的控制權，該地區爆發了戰爭與屠殺。這個時期也是奇穆王國蓬勃發展的時期，他們控制著數百英里的海岸線與內陸山谷，有著廣泛的貿易網絡，並利用運河支撐繁榮的農業。

研究團隊指出，這個遺址的遺骸下方有一層厚厚的泥土，一些泥土仍然保存完好，厚到足以保留了這些孩童與駱馬。這些泥土顯示獻祭前發生了大規模的暴風雨或洪水，研究人員認為，當時聖嬰現象帶來的大量降雨或洪水可能影響了奇穆王國經濟、政治、意識形態的穩定，才導致了這場獻祭。

本研究作者、美國杜蘭大學（Tulane University）人類學教授維拉諾（John Verano）在聲明中指出，「這次考古發現為我們所有人帶來驚喜，我們先前從沒見過這種事，沒有任何民族歷史資料或歷史記錄顯示，秘魯北部沿海地區曾發生大規模的兒童獻祭與駱馬獻祭的敘述。」研究人員會持續研究美洲兒童獻祭與環境災害之間的關係。