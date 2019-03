史上最大兒童獻祭！　祕魯140童遭「強行剖胸摘心」...

▲秘魯古文明充滿神秘色彩。(圖/shutterstock.com提供)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

許多古文化都有「獻祭」的習俗,例如古馬雅文明就有活人獻祭的儀式,以取悅神靈、風調雨順。研究人員日前在秘魯北部發現古代奇穆王國的大規模獻祭遺址,包括137具兒童骸骨與200多具駱馬的骨頭,為美洲目前已知最大的兒童獻祭遺址,研究人員披露這可能與當時的聖嬰現象有關。

據美國網路科學期刊《公共科學圖書館》6日報導,這個遺址位於秘魯西北部大城特魯希略(Trujillo)付近,當地居民發現路邊沙丘風化後露出的骸骨,研究團隊在2011年至2016年進行開挖,挖出了137具兒童骸骨、3具成人遺骨、且旁邊有超過200具幼年駱馬的骨頭。

The children, nearly 140 of them, were buried facing west to the coast. They appeared to have been marched to the site, which was just on the outskirts of the Chimú capital city, and murdered in an appeal to gods and ancestral spirits. https://t.co/3lipwwnUXl