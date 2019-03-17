「卡比獸」竟裝毒品！單親媽帶2童逛街　見警急丟露餡

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市小港區有一位單親媽媽帶著2名幼童逛街，但身上竟然帶著毒品！警方在巡邏時，發現一名有吸毒前科的朱姓女子，看到有員警在注意他 ，立刻將身上的小袋子丟掉，警方覺得有異上前盤查，果然在她身上查獲玻璃吸食器及一包安非他命殘渣袋，全案依法送辦。

▲警方從卡比獸小袋子找到毒品吸食器和毒品殘渣。（圖／記者洪靖宜攝）

▲朱女一見到警方立刻將袋子丟在夾娃娃機內的垃圾袋。（圖／記者洪靖宜攝）

小港分局漢民路派出所員警在16日巡邏時，發現一名朱姓女子是轄區內吸毒人口，不過朱女一見到警方在看他，立刻將一個「卡比獸」圖案的小袋子，丟在娃娃機門口的大垃圾袋中，警方立即請他將這個小袋子從垃圾袋中拿出來，並且將隨身物品拿出來受檢，最後在這個卡比獸圖案的小袋子中，查獲有1組玻璃吸食器及一包毒品殘渣袋。

朱女一開始還否認，表示說是哥哥叫她將吸食器丟掉，強調自己身上已經沒有其他東西，表示自己現在沒吸毒，要驗尿也沒問題，員警將他帶回警局偵辦，並聯繫社會局志工到場，轉介2名幼童安置照顧。

▲藏有毒品的卡皮獸小袋子。（圖／記者洪靖宜攝）

▲朱女身上藏有毒品吸食器和毒品殘渣。（圖／記者洪靖宜攝）

警方清查現場，發現毒品殘渣袋以及吸食器，將證物帶回化驗毒品成分發現是安非他命，朱女被帶回警局後也坦承犯案，全案依《毒品防制條例案》移送偵辦。