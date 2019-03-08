華山分屍死者父：官僚殺人　感謝監院糾正北市府

▲監察院糾正台北市政府，針對華山大草原確實有多項違失。（圖／資料照／記者邱中岳攝）

記者楊佩琪／台北報導

震驚社會的華山草原分屍命案，一審台北地方法院尚在審理中，監察院7日通過調查報告，認定台北市政府確實有三大管理上的違失。對此，命案死者家屬表示，感謝為小市民伸張公理正義，並強調市府的疏失，根本就是「官僚殺人」，卻還在推諉卸責。

死者高姓女子的父親在看到監察院的糾正內容後表示，非常感謝監察委員們在案件爆發之初便介入調查，揭發北市府場地管理的重大違失，為小市民伸張公理正義。

而他也提出幾項看法，包括台北市都市更新處自2010年至2018年代管華山大草原期間，共18個團體或個人申請使用，卻唯獨「野青眾」始終能未繳交保證金，市府不依法行政、瀆職明顯。更別說根本是在製造犯罪溫床，因為直到草原所有建物被拆除時，才發現共有40多處違章建物，不禁讓人質疑，市府包庇特定團體，沒有盡到督導管理之責。

況且「野青眾」問題已非一日兩日，當地里民早檢舉多次妨害公共安寧、妨害風化，違法營利等，草原成了培養犯罪的溫床，最終導致無辜生命受害。

高父認為，北市府與司法院訂定的代管契約明明寫得很清楚，不該有的就不應該出現，有違建卻又不通報拆除，但北市府在案發後一再推諉卸責，讓他覺得命案發生根本是「官僚殺人」。而華山大草原缺乏公共安全設施，沒有監視器、沒有保全或員警巡邏，導致歹徒有可乘之機。若沒有北市府的「應作為而不作為」也不會發生分屍慘案。

▲死者父親曾出面告發台北市政府瀆職，今聞監察院糾正，相當感謝監委為市民發聲。（圖／資料照／記者楊佩琪攝）

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