「踩低別人不能墊高自己」　黃暐瀚：韓國瑜選前挺九二還是贏

▲高雄市長韓國瑜會見國台辦主任劉結一。（圖／記者吳奕靖攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜出訪澳深廈，遭民進黨圍剿批賣台。對此，資深媒體人黃暐瀚26日在臉書表示，「踩低別人，不能墊高自己」，韓國瑜選前就說了九二共識，還在高雄這樣綠到出汁的地方，講了九二共識，還是贏了15萬票。

黃暐瀚表示，韓國瑜這趟去中國大陸搶訂單，會被抹紅，早就是意料中事了，儘管意料之中，當民進黨用府院黨的大軍，無差別攻擊襲來的時候，難免令人感嘆。

黃暐瀚想問，「綠營見，就是愛台？藍營見，就是賣台？」，這種內建式，毫不講道理的「愛台、賣台」二分法，到底是什麼時候開始的？由誰來判定誰愛？誰賣呢？

黃暐瀚提到，韓國瑜選前就說支持九二共識，韓國瑜見國台辦主任劉結一，講九二共識，一點都不奇怪，如果韓國瑜選前跟高雄人說反對九二共識，選後支持九二共識，才叫騙票、無良政客，但韓國瑜選前就支持九二共識，還在高雄這樣綠到出汁的地方，講了九二共識，最後韓國瑜還贏了15萬票。

黃暐瀚指出，在此勝選基礎下，韓國瑜當然要履行選舉承諾，支持九二共識，去中國大陸拼命搶農漁產品的訂單，韓國瑜依據高雄市民給他的授權去做，「一堆抹紅抹黑抹得亂七八糟，是在抹什麼呢？」

黃暐瀚認為，「踩低別人，不能墊高自己」，民進黨想要得民心，就靠自己的辦法，韓國瑜去港澳深廈，所言所行，都有10位議員跟著，這些議員代表的高雄市民。

黃暐瀚感嘆，理解別人，才能原諒自己，已經太多年，台灣人互相不理解，我們已經越來越弱了，大家有看見嗎？「你愛台，我也愛台，要知道，愛台灣，不只有一種方法。」