獨／老公當總統就選市長？李佳芬：害一個人不夠！要害兩個？

▲聽到接力韓國瑜「選市長」，李佳芬露出無奈表情。（圖／記者吳奕靖攝）

記者蔡紹堅、吳奕靖、蔡浩祥／廈門報導

高雄市長韓國瑜訪陸行程26日來到廈門，在接受媒體採訪時他強調，不考慮選2020，並指「李佳芬補選市長」的說法是惡意中傷。《ETtoday新聞雲》記者也向市長夫人李佳芬提問，被拱出來「選市長」的看法，她苦笑回答，「別害人呀，家裡已經有一個了，還要害兩個？」

▼聽到李佳芬選市長的說法，韓國瑜臉色鐵青。（圖／記者蔡紹堅攝）

韓國瑜選不選2020近日備受關注，外界甚至有聲音傳出，韓國瑜選上總統以後，李佳芬將會出來補選高雄市長。對此，韓國瑜在廈門接受採訪時鄭重表示，自己不考慮2020，並指出，要李佳芬出來選市長的說法非常惡劣，「為什麼要這樣子惡意設計？等於是在醜化我們，這是家天下了。李佳芬出來選高雄市長，任何情況都不可能。」

記者也向李佳芬提問，對於被「拱出來選總統」有什麼看法？一聽見問題，李佳芬便給了一個苦笑，告訴記者，「別害人啊！」隨後又表示，「害一個人不夠，我們家一個市長了，還要害兩個人呀？」

先前李佳芬曾提到，韓國瑜選總統就要去洗衣服，記者進一步詢問李佳芬，現在要出來選市長，那衣服要怎麼辦？李佳芬無奈的說，「那就盧我了吧！」

▼韓國瑜與廈門市委書記胡昌升會面。（圖／記者蔡紹堅攝）