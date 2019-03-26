韓國瑜4天搶44億訂單拚經濟　杜紫宸：外行充內行！惡搞！

▲韓國瑜訪問深圳。（圖／記者吳奕靖攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜力拼經濟，25日的深圳行就搶下了44億元的訂單，為高雄帶來了不少錢潮。但文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸卻認為，韓國瑜「外行充內行」。

韓國瑜22日展開為期6天的「經濟之旅」，過程中將訪問澳門、深圳、廈門等城市。韓國瑜25日前往平湖海吉星國際農產品物流園區，參加深圳與高雄產品採購簽約儀式，晚上7時半的時的記者會，韓國瑜總結此次深圳行所獲得的「7大成果」。

韓國瑜首先強調，在4年內，深圳海吉星集團會向高雄農會採購新10億元台幣的農產品及製品；第二點，「在深圳市海吉星每一個攤位的經營績效都非常好，甚至願意提供兩個寶貴的攤位，來讓高雄市的農產品、漁產品、加工品可以在這此做銷售」；深圳市台協會也願意提供200位高雄學生來深圳學習。

除了提供學習場所，韓國瑜提到，深圳市政府願意每年提供20位名額，給清寒子弟來這裡學習職業技術學校，並且享受各種吃住及獎學金。」，如此以來，能發展高雄觀光旅遊；另外，未來高雄跟深圳會加大的交流在體育、文化、會展、信息、中醫藥生物科技、物流等等各種項目。

韓國瑜4天搶44億訂單拚經濟，並在此次深圳行獲得7大成果。對此，杜紫宸26日在臉書痛批，韓國瑜的腦袋裡，應該是政治 100 分，經濟 0 分，以韓國瑜在發展經濟的作法，「真的是外行充內行，完全是惡搞。」

針對韓國瑜被拱選總統，杜紫宸25日也在臉書發文表示，「如果韓國瑜選上中華民國總統，請上蒼刺瞎我的眼，我不想再看這個偽善、愚蠢的世界。」

▲杜紫宸。（圖／翻攝自杜紫宸臉書）