「台灣也需要WHO」　賴清德：大陸一再阻台灣出席WHA

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德26日在臉書發文，以「台灣也需要WHO」為標題指出，中國大陸一再阻饒台灣出席WHA（世界衛生大會），更以曾是醫師身分強調，醫療是人權，在他擔任立委任內，曾7度出國走訪21個國家，積極爭取台灣參加WHO（世界衛生組織）。

賴清德表示，感謝全世界各區域友邦、美國、歐盟等國家，以各種行動聲援，支持台灣參與今年WHA（世界衛生大會），但中國大陸一再阻擾台灣出席。

▲賴清德年輕時努力爭取台灣加入WHO。（圖／翻攝自賴清德臉書影片，下同）

賴清德指出，醫療是人權，在他擔任立委任內，曾7度出國走訪21個國家，積極爭取台灣參加WHO（世界衛生組織），多年來，台灣已建立優良的醫療體系與疫病應變機制以守護國人的健康，而台灣提供的對外醫療援助，更是全球衛生體系中不可或缺的貢獻者。

賴清德提到，防疫無國界，身為一位醫師，他深刻了解全球的防疫工作必須透過國家間彼此溝通、討論與合作，才能讓防疫網絡零缺口，台灣有能力，也有意願參與，在全球醫療、防疫及衛生體系中，台灣不能缺席。

賴清德強調，身為國際社會的一份子，主張台灣人民有權享有與世界所有人一樣的健康權益，要讓世界知道，WHO需要台灣，台灣也需要WHO，以守護台灣、區域及全人類的健康。