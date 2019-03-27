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拚經濟之旅「5天搶下52億訂單」！　陸委會想開罰50萬　韓國瑜怒：腦子壞掉

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記者吳奕靖、蔡紹堅、蔡浩祥、林柏安／廈門──台北連線報導

高雄市長韓國瑜拚經濟之旅第5天抵達廈門，簽下9億元人民幣（約合新台幣9.2億元）訂單，賣出15000公噸的農、漁產品，此行累積下來的訂單金額已達新台幣52億元，突破原本預期。韓國瑜在採購簽約儀式上接受媒體聯訪表示，「我們在外面拚了52億的訂單台北要罰我50萬，這是不是腦袋壞掉了？」現場媒體問及2020總統大選徵召一事，韓國瑜則說「不在我考量之內」。

▲韓國瑜廈門簽約,會見。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲韓國瑜26日下午在廈門會議中心參加企業合作簽約儀式。（圖／記者蔡紹堅攝）

韓國瑜的港澳大陸行第5天來到廈門，除了考察廈門港國際郵輪中心、城市規劃館外，也與廈門市簽下9億元人民幣的農產品訂單，內容包括水果、秋刀魚、魷魚及農漁產品，合計15000公噸、3000萬美元（約9億元新台幣）。

韓國瑜26日下午率高市府團隊，在廈門會議中心舉行農漁產品採購簽約儀式。他在接受媒體聯訪時表示，「這幾天來香港澳門深圳廈門，高雄市團隊大概簽訂契約、MOU總額約估新台幣52億元，非常感謝這段時間願意採購我們高雄的企業及廠商，也要感謝這4城市政府部門官員的幫助。」

▲韓國瑜廈門簽約,會見。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲韓國瑜接受媒體聯訪時重申「2020不在考量之內」。（圖／記者蔡紹堅攝）

韓國瑜表示，「2019年還是第一季的時候，我們就收到52億（的訂單），成果相當不錯，但未來還要努力，未來一定不會懈怠。」除了農漁產品外銷簽訂外，韓也稱，與大陸城市間的論壇、交流、體育、文化、青年創業交流等，未來都有合作的可能性。

中國台灣網記者問及「首次大陸行有很多雜音，回去可能會面臨壓力，是否會影響未來的交流，下一步有什麼打算。」對此，韓國瑜回應稱，「你看我們的表情會是害怕的樣子嗎？我們一心一意為人民打拼，只要全力去衝，人民自然會感受到的。我們在外面拚了52億的訂單，台北要罰我50萬，這是不是腦袋壞掉了？這不是好笑跟荒謬嗎。」

▲韓國瑜廈門簽約,會見。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲韓國瑜（左）會見廈門市委書記胡昌升（右）。（圖／記者蔡紹堅攝）

韓強調，「有些無聊的力量、無聊的人一擁而上攻擊韓國瑜，我一點都不害怕，就面對就好了；我們沒有私心，我們市政府的官員跟議員這次從早到晚都沒有休息時間，體力上真的是很累。」

另有媒體問到，外界傳聞國民黨有意強迫徵召韓國瑜選總統，且要推夫人李佳芬補選高雄市長。韓重申，「我當高雄市長，目前就是要把高雄經濟做好，我再說一遍2020到目前都不在我考量之內。」

韓國瑜強調，最近有輿論在說若韓國瑜選總統，贏的話出的缺要讓李佳芬選高雄市長，「這完全是在重傷，我感覺是非常惡例。套句古話，就是通通讓你們一家人做了，這不是在開玩笑嗎？」韓直言，我覺得為什麼要這樣子惡意設計，這等於是在醜化我們，這不是公天下，是家天下了。」

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