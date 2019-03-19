郭董買燕巢芭樂貨出去了　臉書直播鴻海深圳廠直送

▲郭董臉書小編將直播「燕巢芭樂直送鴻海深圳廠」。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）董事長郭台銘和高雄市長韓國瑜簽訂合作備忘錄，並宣布成立永齡選物農業銷售平台，一年內要採買1000萬公斤的農產品，卻被媒體錯誤報導，以永齡農場為優先採購對象，對此不僅永齡基金會執行長出面澄清，郭董今天（19日）特別在臉書提到，已經派小編下高雄，下午3時做直播，讓大家見證「燕巢芭樂直送鴻海深圳廠」。

郭台銘和高雄市長韓國瑜簽訂合作備忘錄，並宣布成立永齡選物農業銷售平台，以契作或採購模式與全台優秀農友合作1000萬公斤農產品，提供給鴻海集團500萬名的大陸員工和眷屬，但卻被媒體錯誤報導，導致網友質疑永齡選物平台和永齡農場都是郭台銘旗下公司，根本只是左手進右手出。

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對此，鴻海旗下永齡基金會不僅發出聲明澄清，由永齡基金會執行長劉宥彤出現召開記者會，嚴正駁斥不實傳言，並且解釋說採購對象非永齡農場，而且第一波供應的是燕巢與内門的芭樂，並規劃今天裝箱直送鴻海深圳富士康廠區。

▲鴻海有農藥快篩技術。（圖／翻攝郭台銘臉書）

郭董今天也特別在臉書發文，最安全高品質保証農業要整體提昇，高雄產地燕巢芭樂直送鴻海深圳廠區，並特別讓小編下高雄「用行動粉碎謠言」，並預計在下午3時直播給大家看「貨出去了」，不是和永齡農場買，是和高雄農民買。

郭董臉書提到，鴻海出貨有何不同？照片所示，鴻海有農藥快篩技術，1支檢測棒「定海神針」快速在5分鐘內就可以完成300多項農藥檢測，更進一步搭配鴻海ㄧ條龍的食安檢測，檢驗報告做見証，保證安全，未來我們會在永齡選物合作對象導入智慧農業，掌握所有數據，將生產、銷售、品牌全都串連起來