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郭台銘韓國瑜合體　智慧工業農業雙引擎　高雄發科技財

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▲▼郭台銘、韓國瑜合體。（圖／翻攝自直播）

▲郭台銘、韓國瑜合體，宣布要智慧工業與農業雙引擎。（圖／翻攝自直播）

財經中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜與鴻海集團總裁郭台銘今(17)日「AI高雄　高雄發恆財」簽署備忘錄，宣佈共同打造「AI高雄，智慧工農」計劃，鴻海集團將深耕對高雄的投資。

郭台銘與參韓國瑜共同參觀高雄軟體園區「鴻海全球大數據中心」，是鴻海集團超級電腦（AI人工智慧的大腦）所在地，是鴻海集團連結世界的樞紐，連結美國，歐洲，日本，還有韓市長所提南南合作區域，在台灣結合亞太電信的環島光纖網路與國際海纜光纖串聯，應用範圍從精準醫療判讀、運動數據分析、藝術動畫運算，到工業4.0及智慧農業等領域，可以協助高雄進行產業升級，成為韓市長打造高雄全台首富的重要武器。

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北漂優秀青年回家　高雄軟體園區招募3,000位工程師

郭台銘表示，韓國瑜的名言是「貨出去，錢進來，高雄發大財」，但應該更為延伸「貨出去，除了農產品，更要有高附加價值的智慧產品，人進來，除了提振觀光帶來庶民經濟的繁榮，更要把高科技人才引入，增加長期，高消費的人口，才能讓高雄發科技的大財。」

鴻海集團在此次合作中希望招募留住或吸引北漂回來的優秀高端人才，提供其它縣市，甚至是外籍人才來高雄發展的誘因。鴻海一直希望能在高雄軟體園區招聘到3,000名以上的優秀軟體工程師，從事大數據，AI及軟體開發等工作，目前大約五百位，徵才沒有期限，歡迎優秀人才加入。

投資興建智慧工廠 協助高雄製造業全面升級

郭台銘表示，未來高雄經濟引擎有兩個關鍵因素，一是銷售通路，持續廣大的出海口是推昇經濟的動能，另一個是高科技質量，將成為經濟發展續航力的燃料；因此不管是工業或農業都要升級，要有高科技才有競爭力。

在合作框架中，鴻海集團預計在高雄投資興建全新智慧工廠，打造高度自動化垂直整合工廠，整合伺服器及存儲設備產品的生產；並進一步利用相關工廠製造數據、原型研發能力，以及相關應用的開發能力，對外提供科技服務，協助地方工業、工廠智能升級，達成產業全面提昇的綜效，讓高雄製造業「調體質」、「轉筋骨」，達成高雄能長期發科技財的目標。

高雄市政府也承諾積極協助工廠建置土地選址，解決營運所需之疑難雜症，並透過高雄當地產學合作, 從學校培養雲端、AI、高端製造技術人才, 使其提早具備專業知識技能，為此智能化工廠儲備人力。

▲▼郭台銘、韓國瑜合體。（圖／翻攝自直播）

▲鴻海集團總裁郭台銘、高雄市長韓國瑜合體。（圖／翻攝自直播）

鴻海大陸廠員工及眷屬逾200萬人　消費台蔬果千萬公斤　以高雄為主

鴻海集團與永齡農場近年已成功轉型為有機智慧農業園區，將有機農業科技化，智慧化，並以本身的科技管理經驗與其它產地農民分享合作，建立「永齡農業銷售平台-永齡選物」；此次合作內容第一點，先以鴻海大陸廠區員工及員工家庭與員工餐廳等超過二百萬人的需求為基礎，「永齡農業銷售平台-永齡選物」將扮演台灣農產產銷調節管道，高雄農產品是首先合作對象。

郭台銘表示，台商鴻海集團員工及眷屬等等超過二百萬人，希望透過高雄產地直銷，發貨至深圳，廣州，珠海，上海，昆山，南京廠區，作為第一期的銷售基地，配送到工廠，配送到員工家中，第一年至少買下1000萬公斤的台灣蔬果，農漁牧及加工產品等，初期以高雄為主，一方面調節本地市場供需，另一方面搭配鴻海各廠區自行建立的食安檢驗機制，再透過鴻海自身的冷鏈物流，讓鴻海大陸地區員工及眷屬享受到安全又高品質的台灣農產品，郭台銘總裁與韓國瑜市長也為鴻海大陸廠區高雄農產專區掛牌，鴻海集團可以成為平衡台灣包括高雄農產運銷的助力。

第二，永齡將以自身經驗與高雄市政府共同扶持農民提昇農業科技化程度，導入「簡單農」雲平台，輔導農民產品符合高品質的外銷規範，讓高雄農產品在海外能讓所有消費者遡源辨認，建立高品質的品牌認同，永齡將協助銷售至包括上海，北京，深圳，廈門，等地，以長期建立品牌形象為目標，讓農民能夠提昇實力與競爭力。

此次合作備忘錄的簽署由郭台銘，鴻海集團副總裁吳惠鋒，總經理劉揚偉，高雄市長韓國瑜，副市長葉匡時見證，雙方由雲高科技股份有限公司董事長許壽國，永齡農場執行長白佩玉，高雄市經濟發展局長伏和中，高雄市農業局長吳芳銘簽署，未來將依不同項目組成共同工作小組完成項目推進。

ET快訊
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LIVE／郭台銘、韓國瑜同台記者會！簽署合作備忘錄

關鍵字：郭台銘,韓國瑜,簽署備忘錄,投資,就業機會,智慧工業,農業

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