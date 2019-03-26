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韓國瑜廈門行享高規格禮遇　「劉軍川全程陪同」福建省台辦主任特地迎接

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▲韓國瑜抵達廈門。（圖／高雄市政府提供）

▲國台辦聯絡局長劉軍川（左）一路陪同韓國瑜抵達廈門，福建省台辦主任王玲（右）現場守候接車。（圖／高雄市政府提供）

記者蔡浩祥、陳韻如／廈門－台北連線報導

高雄市長韓國瑜力拼經濟，25日的深圳行就搶下了44億元的訂單，為高雄帶來了不少錢潮。26日上午韓國瑜又再度啟程前往廈門，並於中午11時51分抵達，而此趟行程國台辦聯絡局長劉軍川一路從深圳陪同他到廈門，抵達後由福建省台辦主任王玲與廈門台協吳家瑩接車，可見此次韓國瑜的大陸行深受當地重視。

廈門是韓國瑜訪陸的最後一站，他26日一早便由深圳賓館動身，搭乘專車前往深圳北站轉乘動車至廈門，國台辦聯絡局長劉軍川更是一路陪同，而廈門車站也聚集了許多媒體及韓粉在外守候，更有人特地地從高雄飛到廈門，用行動力挺。

▲韓國瑜抵達廈門。（圖／高雄市政府提供）

▲韓國瑜廈門行受高規格禮遇。（圖／高雄市政府提供）

韓國瑜中午11時51分抵達目的地，一下車便受到高規格禮遇，福建省台辦主任王玲與廈門台協吳家瑩也是一早就地達車站為韓國瑜接車，並由特別通道出站，直接搭車離開。

▲韓國瑜抵達廈門。（圖／高雄市政府提供）

▲廈門台辦劉家瑩一同接車。（圖／高雄市政府提供）

韓國瑜26日將會拜訪廈門國際郵輪中心，接著前往廈門市規劃局，參與農產品簽約儀式。此外，也有可能與廈門市委胡昌升、市長莊稼漢等當地官員見面，值得一提的是，莊稼漢因姓名特殊，有著「農民兄」的外號，正巧韓國瑜一直自稱「賣菜郎」，兩人的會面也令外界非常期待。

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關鍵字：韓國瑜,廈門,劉軍川

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