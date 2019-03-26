憂國民黨大選鬧內訌　盧秀燕：參考民進黨成立協調小組

▲盧秀燕建議國民黨中央，參考民進黨成立協調小組。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨內有意參選總統者眾，而且因為競爭激烈還互嗆，讓基層黨員憂心鬧內訌，讓原本可能會贏得大選者，說不定變卦，台中市長盧秀燕26日上午受訪表示，國民黨中央不妨參考民進黨作法，由資深同志成立協調小組，好好協調出一組最強的組合。

隨著韓國瑜出訪大陸，受到大陸高規格接待，受到綠營人土酸言酸語、猛扯後腿，還指責韓有賣台之嫌，不只綠營，連國民黨內有意角逐大位者如吳敦義、朱立倫和王金平等，都對總統初選辦法，以及該不該徵召韓、如何徵召韓加入初選行列，都有不同意見，彼此隔空互嗆。

盧秀燕表示，很多媒體在說，國民黨為了總統大選，現在有點內訌，她自己在國民黨內從政很久，現在不管是黨中央或者是黨內可能會參選的同志，她都非常非常的熟悉，所以她認為，不管最後採取什麼樣的方法，黨中央有責任跟有可能參選的人，包括朱立倫、王金平，甚至包括韓國瑜，一起好好談一談。

她說，大家就這麼近，不要互相放話，這對團結是有傷害的，所以她建議中央，這段時間如果中央要更改初選的方式，應該跟這些已經表態的，譬如朱立倫或王金平，應去登門跟他們討論討論，表示一種尊重。

此外，她覺得民進黨組成一個五人小組的作法，希望能夠盡量協調讓大家一團和氣。那同樣的，她也建議國民黨，因為黨內有很多資深的同志，黨中央是不是也應該要組成一個什麼樣的小組，例如「公道伯小組」，由這些公道伯進行穿梭協調。總而言之，讓這個事情好好的談，基層的黨員心都碎了，大家都很擔心。