韓國瑜會中聯辦被批　盧秀燕：綠營人士當年見面又說了什麼

▲盧秀燕非常認同韓國瑜所提的九二共識。

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕26日上午受訪表示，高雄市長韓國瑜到大陸拚經濟，並且強烈表達支持九二共識，卻被綠營人士批評賣台，她幫韓抱不平的說，韓國瑜是去賣經濟，不是賣台，她想請問，當年包括陳菊、賴清德等人也都到大陸會見官員，他們又說了哪些話？

盧秀燕上午參加市政會議前受訪，針對韓國瑜被批賣台一事，覺得非常不公平，她說，一個地方首長在沒有涉及國家機密、也沒有違反法令情況下，如何賣台？中央若有意見，不如修法限制出國，韓是去賣經濟，不是去賣台。

她也向中央喊話，正當地方首長全力拚經濟、拚生活之餘，中央不該扯後腿，至於韓國輸會見大陸官員時，強烈主張支持九二共識一事，她非常贊同韓提及九二共識，因為要和大陸對話，總要有共同語言，而九二共識就是共同語言，接下來的作法，是該如何走下去。

盧秀燕也說，她非常認同韓國瑜所提的「台灣安全、人民有錢」的說法，而且她還連續講了三次，而要達到「台灣安全、人民有錢」的最重要基石就是九二共識，她反問蔡英文、賴清德，如果蔡賴兩人都反對這句話，那請問要說哪句話？

對於韓國瑜會見中聯辦官員就被批評為賣台？盧想請問曾到大陸訪問也會見過大陸官員的綠營人士如陳菊、賴清德等人，當年和大陸官員又聊了什麼？