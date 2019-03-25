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神腦超級品牌日6折起　iPhone XS Max 256GB最高省7140元

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蝦皮、momo超級品牌日（圖／業者提供）

▲蝦皮購物統計手機銷量年增近3倍，其中iPhone以拍照性能、螢幕大、外型美觀等原因最受歡迎；人氣手機品牌由蘋果、SAMSUNG穩居冠亞軍，ASUS、小米的高CP值也深獲不少用戶支持。（圖／蝦皮提供）

記者洪菱鞠／台北報導

消費者上網購買高單價3C商品意願漸增，電商成為3C市場的重要銷售通路之一。蝦皮購物統計2018年度3C類別整體銷售大幅提升，其中手機銷量成長達近3倍，因此趁勢推出「神腦超級品牌日」，全館秒殺6折起，iPhone XS Max 256GB獨家最高更可省下7,140元。momo購物網則於3/26推出「P&G品牌日」，近350項商品優惠48折起。東森購物精選商品主打「春賞FUN肆購」。

蝦皮購物攜手神腦線上於3/25～3/28打造超級品牌日，包括手機、筆電、電玩、家電全館6折起，同步祭出滿萬折千折扣碼、信用卡回饋最高2,500元、指定銀行分期0利率、手機舊換新加碼送1,500元等多重優惠，其中像是iPhone XS Max 256GB 92折，搭配指定銀行信用卡最高現省7,140元；APPLE 13吋MacBook Pro128G活動價直降4,000元。

蝦皮、momo超級品牌日（圖／業者提供）

▲iPhone XS Max 256GB，原價45,500元，特價41,860元贈包膜券。（圖／蝦皮提供）

另外，蝦皮商城神腦線上平均月銷近200台的Nintendo Switch，活動期間搭配折扣碼萬元有找；擁有LG獨家智慧滑鼠遙控器、現下最夯手機鏡射顯示功能的LG 50型4K 智慧連網液晶電視搭配COWAY直立式空氣清淨機獨家組合下殺5折，只要22,900元。此次首度提供線上線下雙重保障，全館不限品項再享全省神腦500家門市保固服務，及蝦皮商城三大保證。

蝦皮、momo超級品牌日（圖／業者提供）

▲momo購物網再度攜手寶僑旗下品牌打造「P&G品牌日」。（圖／momo購物提供）

momo購物網繼理膚寶水品牌日之後，再度攜手寶僑旗下幫寶適、好自在、Ariel、OLAY、潘婷、海倫仙度絲與飛柔，將於3/26推出「P&G品牌日」，祭出近350項商品，包含INFINITY液體衛生棉、日本原裝一級幫紙尿褲、OLAY暢銷天后多元修護日/晚霜等，於活動當日優惠48折起；除祭出多項優惠明星主打商品，更搭配加碼回饋方案，像是OLAY指定商品買1送7、買幫寶適紙尿褲贈100元紅利金或木製工具車玩具組、INFINITY液體衛生棉買5送10、買Ariel洗衣精送洗衣槽清潔劑等，主打下殺年度最低價。

東森購物3/21～3/26主打「春賞FUN肆購」，於美妝/服飾/鞋包館別消費滿額，結帳輸入折扣碼「321ET」，商品滿1,000元可現折150元；保健館別消費結帳輸入折扣碼「326ET」，商品滿1,500元則可現折350元。活動期間，銀行刷卡最高回饋10%之外，單筆消費滿3件以上，登記送15%東森幣，最高送出1,000枚東森幣。

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關鍵字：網購,電商,3c,蝦皮,momo,東森購物,神腦線上,品牌日

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