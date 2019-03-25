韓國瑜努力拚經濟被酸　盧秀燕：不該給大陸看笑話

▲盧秀燕認為中央的酸言酸語，對努力拚經濟的韓國瑜不公平。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

高雄市長韓國瑜到大陸拚經濟，也會見了具有高度政治意涵的中聯辦及國台辦，結果遭到綠營人士酸言酸語，台中市長盧秀燕25日表示，她是立法委員出身，對法律特別重視，按照現行國家法律，對於沒有涉及國家機密的地方直轄市長或縣市長，並沒有禁止他們跟大陸官員見面，不然綠委立法限制好了。

盧秀燕說，既然國家法律沒有任何限制的話，那當一些地方首長在拚經濟，為自己國家產業開拓的過程中，希望中央政府多給予鼓勵，而不要抱著懷疑跟影射的態度，因為這對拚經濟的首長來講，是一個很不公平的事情。

她接著說，既然國家法令並沒有禁止，而且是在拚經濟，那這麼努力地在拚經濟，中央跟地方大家一條心，不要給人家看笑話，應該要予以支持，而不應該要打擊、懷疑或者是酸言酸語，她覺得不適當。

「如果中央擔心地方縣市首長不當行為，那就立法禁止，反正民進黨現在在立法院是超過三分之二席次，法令要怎麼訂都可以吧？最近不是對於卸任的總統副總統登陸要延長年限，不准他們登陸嗎？如果對地方縣市首長、地方官員到中國大陸有這麼大的擔心，那就立法限制，民進黨做得到啊！」

至於韓國瑜說「我也可以選港澳特首」這種玩笑話，是否是地方首長自己降格矮化呢？盧秀燕表示，她不會對於個人言論去個別評論，她要談的是，現在對於中國大陸的政策到底是什麼態度？要不要重視他們的市場？要不要交往？

她認為，中央政府要想清楚，是否鼓勵兩岸交流，是否鼓勵地方縣市政府去拚商機、去爭取訂單開拓市場？如果不鼓勵，就明講，就法律禁止好了，那當人民這麼辛苦、地方政府這麼辛苦，在為台灣找生路、找生機、找商機的時候，覺得中央政府應該展現正確的態度，應該予以支持、協助，而不是扯後腿。