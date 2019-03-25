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祭祖紙紮車熱搜大飆7倍　指定坐這台Top1擠下特斯拉

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紙紮賓士（圖／Yahoo奇摩提供）

▲清明祭祖快到了，紙紮車在拍賣平台上熱搜飆7倍，其中最受歡迎的是賓士。（圖／Yahoo奇摩提供）

記者洪菱鞠／台北報導

迎接清明祭祖時節到來，不少人開始準備掃墓用品、拜拜供品，現代人祭祀講求簡約，供品朝向簡便為主，網購業者觀察，最熱賣的不是雞豬魚等三牲，而是小份量的糕粿跟滷菜熟食；另外，「紙紮」在近期成為熱搜關鍵字，最近超搶手的明星花露水也出現紙紮版，但熱搜最多的是紙紮車，Top1由賓士拿下。

清明節即將到來，根據往年經驗不少人會提前1～2週返鄉掃墓祭祖，因此祭祖商機已經湧現，尤其反應在供品上，愛合購觀察近一週站內祭祀供品業績已增加2成4，另發現有越來越多人將祖先及長輩的骨灰安置在納骨塔，使得熱銷供品出現變化。

清明祭祖求簡約，網購小包裝傳統糕粿賣破2千份，紙紮熱搜飆升（圖／業者提供）

▲納骨塔祭祖需求增，連帶糕粿滷菜出現熱銷，金山老店富品家超迷你「一小口紅龜米果子」，一週賣破1,800份。（圖／愛合購提供）

愛合購表示，受限於納骨塔祭祀空間有限，供品以簡便又不失禮俗為主，像是今年最熱賣的就是小包裝傳統糕粿，包括高雄小烏龜草仔粿、樹林佳宜米糕都在一週內賣破2,200份；金山老店富品家超迷你「一小口紅龜米果子」小巧精緻又討喜，一週也賣破1,800份；呷七碗的家常菜則創下一天熱賣472份。方便的滷菜熟食取代了傳統三牲，禽類商品近期就以呷七碗的烤雞腿最熱銷，魚跟豬最熱賣的則是蒲燒鰻魚跟香腸。

對於仍講究以傳統三牲祭祀的人，東森購物觀察站上也有訴求便利與一次到位的組合式祭祀品，例如黃金甘蔗雞+台酒紅麴燒肉+七星糖醋魚、煙燻甘蔗雞+糖醋鱸魚+客家鹹豬肉，買回家直接拜，既能減輕繁瑣的準備過程，也不怕漏掉哪一樣。

清明祭祖求簡約，網購小包裝傳統糕粿賣破2千份，紙紮熱搜飆升（圖／業者提供）

▲紙紮品造型跳脫傳統做出名牌精品包，讓已故親人也能享有品味生活。（圖／Yahoo奇摩提供）

除了供品，在籌備掃墓祭祖用品時，Yahoo奇摩拍賣統計熱搜關鍵字如「紙紮」整體成長3倍、「紙紮衣」翻倍漲，其中又以「紙紮車」熱搜大增7倍最亮眼，最受歡迎的紙紮車Top3分別是賓士、特斯拉、藍寶堅尼。Yahoo奇摩超級商城則以紙紮名牌精品為大宗，像是勞力士錶、柏金包、專櫃化妝品組、高級紅酒、高級按摩椅等。祭祀品多元化的現象，顯示消費者在選購祭祖用品時，已逐漸跳脫傳統思維，挑選祭祀品仿照送禮，讓已故親人也能享有品味生活。

Yahoo奇摩拍賣與Yahoo奇摩超級商城盤點網路銷售品項和消費觀察到，紙紮市場中休閒娛樂用品比例提高且越趨精緻化，如紙紮家庭劇院組、重機裝備、露營設備、茶具及釣具組等應有盡有，連近期掀起熱議的明星花露水在拍賣上也出現紙紮版。

清明祭祖求簡約，網購小包裝傳統糕粿賣破2千份，紙紮熱搜飆升（圖／業者提供）

▲最近話題夯 、超搶手的明星花露水，在拍賣上出現了紙紮版。（圖／Yahoo奇摩提供）

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關鍵字：清明,紙紮,祭祖,祭祀,網購,愛合購,東森購物,Yahoo奇摩,供品,拜拜

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