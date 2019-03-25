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未雨綢繆　陳亭妃邀水利官員、里長規畫防汛

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▲針對屢釀水患的台南市安南區，立委陳亭妃邀集水利署長賴建信、市府水利局以及安南區里長，針對今年汛期防洪作為舉行座談會，交換意見規畫防汛。（圖／記者林悅翻攝）

▲針對屢釀水患的台南市安南區，立委陳亭妃邀集水利署長賴建信、市府水利局以及安南區里長，針對今年汛期防洪作為舉行座談會，交換意見規畫防汛。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

汛期將屆，針對屢釀水患的台南市安南區，立委陳亭妃3月25日邀集水利署長賴建信、市府水利局以及安南區里長，針對今年汛期防洪作為舉行座談會，交換意見規畫防汛作為。

陳亭妃表示，除已爭取到位的近26億元工程正逐步展開之外，未完工前的緊急應變措施則屬當務之急，經由里長反映提出包括清淤、增加抽水機、設置防水閘板等未雨綢繆措施，相關單位應於1個月內回應並規畫應變，期待安南區預防作為成為全市其他地區自主防汛的示範區。

2018年823水患安南區有一半以上區域淹水，民眾飽嘗水患之苦，立委陳亭妃25日邀集水利署長賴建信、第六河川局長邱忠川、市府水利局總工程司詹益欽、工務局總工程司王雅禾，安南區里長33位逾半數出席關心今年防洪措施，包括公親里長王金樹、佃西里長高進見、海東里長郭東勛、海西里長吳威誠等多處淹水嚴重地區里長均踴躍發言，提出各里需求，當面向水利主管人員提出清淤、增加抽水機、闢滯洪池等等訴求，做為今年防洪的參考依據。

陳亭妃表示，安南區歷多年水患經她向總統蔡英文以及水利署等中央主管機關大力爭取了近26億元的治水經費，少部分如安中路、長溪路工程一再流標有待檢討是否提高標價以吸引廠商投標之外，大多數水利工程均逐步發包施工之中，不過，在完工之前，如何採取緊急應變措施，減少淹水釀災情況為當務之急。與會里長熱烈發表意見，均經水利署、市府水利局等官員逐一紀錄下來，將在1個月內針對問題加以回應並規畫進一步預防作為。

水利署長賴建信說，期待透過大家的努力，今年達成進水小、退水大的目標，由於地勢低漥天然條件限制，更希望藉由里長們協助在上游地帶找到農地成為臨時滯洪池，如果在安南區設4個滯洪池，每座10公頃，洪汛期可望降低1公分積水將能大大減少災害。同時，將以易淹水區測試裝設新型的防水閘板，如果效果良好將擴大辦理。

陳亭妃綜合總結，一、每位里長的意見以及處置作為請相關水利單位匯整於1個月內回覆；二、長溪路與同安街工程一再流標有待檢討並且提出5至8月汛期應變作為； 三、防水閘板應納入防洪規畫，再加臨時抽水機，提出方案，例如原佃里、溪心里、頂安里、安慶里、梅花里、鳳凰里、安東里等易淹水地區應測試加裝防水閘板，預先進行防汛演練；四、各箱涵、滯洪池應即刻進行清淤；五、本淵寮、海尾寮等地區已有抽水站仍有部分地區淹水，明顯有死角，應提出檢討方案以消弭淹水情況。

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關鍵字：陳亭妃,水利,里長,防汛

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