里長伯人前熱心！人後欠債「毆打妻兒」變狠父...妻訴離獲准

▲苗栗縣竹南鎮李姓前里長，任期內被里民讚譽有嘉，不過李妻卻爆出丈夫台前台後兩樣情，訴請離婚。（圖／視覺中國CFP）

地方中心／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮李姓前里長，任期內被里民稱「好里長伯」，不過李妻卻爆出丈夫台前台後兩樣情。她控訴李男忙於選舉和職務而未照料家庭，訴請離婚。法官審理後，認定李男確實投入競選里長，未對家庭及子女有任何照顧，且未見李男有想挽回婚姻的舉動，判准離婚。

李姓前里長（62歲）2006年連續兩屆當選，2012年因貪瀆案下台，2018年底再次出選卻落敗，與林姓元配在1981年結婚，2人育有1子2女，其中小女兒是重度智能障礙，長子及長女都成家立業；李男2018年底落選前，與元配打離婚官司。

林女指控，李男從未照料家庭，2人長期分居，重度智能障礙的小女兒也由她24小時照顧，且李男常向她要錢更時不時毆打她。林女向法官表示，李男常在外花天酒地，欠下千萬債務，全由她靠標會、親友借錢周轉，曾經還因為壓力太大，甚至想帶著小女兒去自殺。

37歲的長子指出，國中時期爸爸就很少在家，且爸爸沒工作時都由媽媽向外借錢過活，跟妹妹就業後陸續幫爸爸還4、5百萬的債務。他表示，重度智障的小妹都由媽媽照顧，爸爸從來沒照顧過小妹。

長子說，媽媽從小照顧3個小孩，現在仍要守著妹妹，完全無自己的時間出遊放鬆。他認為，離婚對媽媽比較好。

李男在法庭上表示，沒有選上里長就能回家幫忙照顧女兒，之前是里長需為民服務。

法官審理後認為，未見李男有任何想挽回婚姻的動作，長期疏於照料家庭，關心其里長之公職甚於婚姻的維繫，也沒對重度智障的么女有關心及協助，且與妻子已分居長達數十年，故判准2人離婚。

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