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大江購物中心二期土地完成變更　3年後擴大營運

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▲大江購物中心二期土地完成變更。（圖／大江提供）

▲大江購物中心二期土地完成變更。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園中壢區大江購物中心二期土地完成變更，經市府都發局公吿實施。大江25日表示，準備開發的二期土地與一期合計規模達9公頃，預計於3年後、2022年初開幕。據了解，緊鄰青埔地區的大江購物中心，還有華泰名品城GLORIA OUTLETS三期、桃捷A19環球購物中心亦將陸續登場，皆具有特色美食多、停車或交通方便，而使消費生態受到改變。

桃園青埔地區因高鐵及機捷重要交通建設，使區內人口不斷增加。繼日前機捷A18站的華泰名品城GLORIA OUTLETS宣稱三期即將於5月登場，並展開大規模徵才活動後，位於機捷A19的冠德集團環球購物中心亦全力進行各項軟硬體建設，而引人關注的是，中壢區大江購物中心二期土地確定完成變更，並於日前經市府都發局公吿實施。

大江購物中心是桃園南區首家購物中心，於2001年開幕時因位於中壢市郊，為吸引消費者前來，該中心採以停車不收費方式。二年前，更斥巨資將地下街改裝成6,000多坪美食廣場，因特色美食多，使該中心業績表現亮眼，亦使週邊的華泰名品城GLORIA OUTLETS、中壢SOGO百貨業績受到衝擊；現今在大江二期土地完成變更並準備開發後，屆時桃園各大購物中心及百貨業，勢將有另一番拚鬥的新局面。

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關鍵字：大江購物中心,二期變更,桃園市政府都發局

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