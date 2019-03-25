蔡其昌登記黨內初選　台中八選區中唯一有同志挑戰

▲立法院副院長蔡其昌在市議員楊典忠（左）、施志昌（右）陪同下，前往市黨部登記初選。（（圖／立法院副院長蔡其昌提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨2020立委初選25日起開放登記，立法院副院長蔡其昌一早就到台中市黨部辦理，搶得頭香，但也是唯一會有黨內同志出面挑戰的選區，市議員吳敏濟說，他27日將前往登記，挑戰蔡其昌，他說一旦當選會比蔡爭取更多地方建設。

民進黨第10屆立委初選領表登記，時間為25日至29日，台中市有八個選區，除了第3選區（現任立委洪慈庸）、第5選區（現任立委沈智慧）屬於艱困選區，未受理黨員登記之外，其餘六選區都提名一席。

位於第1選區的蔡其昌一大早在海線地區市議員楊典忠、施志昌陪同下，到台中市黨部辦理登記作業，成為全台中第一位登記參選的立委候選人，楊、施兩人到場力挺，共同宣示繼續打拼、尋求連任決心。

蔡其昌雖然搶得頭香，但相較於其他選區，只有他的選區會有同志出來挑戰，和他進行黨內初選。

連任三屆市議員的吳敏濟表示，他已連續幫忙蔡競選立委四次，但後來發現，他如果當選，爭取的地方會比蔡更多，因此他決定跳出來和蔡競逐黨內初選。

台中市黨部執行長翁誌偉表示，初選登記結束後，會先進行協調，一旦協調破裂，就會採取全民調方式決定人選。