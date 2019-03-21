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出席高美國小百年校慶　蔡其昌：小時太貪玩才會當民代

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▲蔡其昌出席高美國小百年校慶。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲蔡其昌出席高美國小百年校慶。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市清水區高美國小21日舉行創校100年校慶，立法院副院長蔡其昌出席並幽默表示，他和校長林坤燑是國小同學，林愛讀書才能當校長，他則是太貪玩，所以得更加倍的為人民服務，他也勉勵學生們，無論喜不喜歡隔壁同學，都要友善相處，台灣這個社會需要共好。

高美國小上午舉行創校100年校慶暨彩虹跑道啟用，除了蔡其昌之外，副議長顏莉敏、市議員楊典忠、陳廷秀等人都出席，校長林坤燑及家長會長李文玉特別感謝蔡其昌等人協助爭取經費，高美國小彩虹跑道工程，核定計畫經費388萬元，教育部補助約227萬元。

蔡其昌幽默表示，林坤燑與他是清水國小同學，當年他六年甲班，林六年乙班，林從小就很會讀書，所以後來去當校長，而他則是太貪玩，所以得出來更加倍的為人民服務。

▲蔡其昌出席高美國小百年校慶。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲蔡其昌爭取的高美國小彩虹跑道啟用。（圖／記者鄧木卿翻攝）

蔡其昌並戲稱，林坤燑以前都沒有欺負他，所以彩虹跑道工程他當然得盡力到中央爭取預算，這可以說是全海線最美麗的跑道。海線地區雖然相對偏遠，但絕對不會讓孩子們輸在起跑點上，給孩子好的教育環境是最重視的一件事。

蔡其昌也勉勵學生們，人生的道路很長，無論隔壁的同學你喜不喜歡他，大家都要友善相處，或許某一天在你人生的道路上，那位隔壁同學將成為你人生的助力，就如同他及林坤燑一般，台灣這個社會需要共好。

林坤燑表示，彩虹跑道有一個意義是共好，彩虹有著七彩顏色，期盼孩子們在求學過程擁有最天真可愛的回憶，好好的交朋友，一起在學業上、品德修養上努力，所有同學們都要共好。

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關鍵字：蔡其昌,高美國小

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