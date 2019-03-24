酒駕載她上班！左彎側翻「衝破護欄摔30m」慘死　女友見屍崩潰痛哭

記者陳以昇、林姸君／新北報導

新北市台65線快速道路24日上午7時許發生一起死亡車禍，陳姓駕駛酒後開著一輛白色速霸陸休旅車，不料因車速過快，打滑噴飛、衝出機車引道，摔落至30米高的新莊堤外到西盛公園，當場慘死。他的林姓女友趕到醫院崩潰大哭，「早上才剛載完我上班，怎麼人就走了。」

▲女友相當自責。（圖／記者趙永博攝、翻攝自當事人臉書）



林姓女友說，2人同居在土城住處，由於早上趕7點的班，才會請男友協助接送上班，過程中沒有聞到酒味、任何異狀，自己則是太累一上車就睡了。

她不停哭泣、自責表示，前一晚男友有應酬，但以為睡一覺酒就會退，沒想到酒測值居然這麼高，如果當下有發現異狀、留心一點或自己去上班，也許男友就不會遇上死劫。

▲驚悚噴飛畫面。（圖／記者陳以昇翻攝）



警方調查，發現陳男（36歲）時人已經無生命跡象，送往署立台北醫院搶救仍不治，經抽血後確認有飲酒，酒測值高達1.2mg/l；另外事發地點居然沒有煞車痕跡，因此初判為左彎未減速，導致整台車漂移側翻，衝破護欄墜落。

據了解，陳男從事咖啡業務，臉書上多是與客戶買賣時的合照，或是展示銷售的成果，看起來事業頗有一番成績，不料卻因酒駕遇彎道飄移而慘死，讓親友非常難過。

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