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單親爸猝死！留下17歲自閉兒　10條簡訊曝光看哭網友...

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大陸中心／綜合報導

福建福州一名42歲的單親爸爸林熙近日上完夜班後猝死，留下17歲的自閉症兒子昊添。他生前為了養家糊口，將兒子送到託管中心，並給老師發了《關於昊添的十大注意事項》，從吃飯、睡覺等生活的方方面面，寫下孩子平常的習慣，內容曝光後看哭網友。

▲▼單親爸猝死！留下17歲自閉症兒子。（圖／翻攝秒拍）

▲林熙和兒子的合照。（圖／翻攝秒拍）

託管中心的曹老師將兩父子的故事寫了下來，並公開了林熙曾在微信發來的10條簡訊。內容提到，（兒子）喜歡喝水，盡量給他溫水，不然他會喝涼的；不吃所有貝殼類，愛吃麵，乾飯塞不下時，會找水加進去，一開始一定要杜絕他搶其他小孩的菜，不然他會認為他可以搶。

簡訊還提到，（兒子）兩三個月會癲癇發作一次，大多在睡覺時發生，發作時會大叫一聲，然後卡在那裡，隨後就抽搐，大約2分鐘內結束（早晚飯後各吃一次藥）；刷牙、洗手、洗澡都只是做個樣子，剛開始最好要有人督促，習慣新環境就好了，洗澡冬季最好要幫忙，會著涼等等。

▼ 簡訊內容。（圖／翻攝自網路）

▲▼ 單親爸爸留給兒子簡訊。（圖／翻攝自網路）▲▼ 單親爸爸留給兒子簡訊。（圖／翻攝自網路）

曹老師在文內說，林熙與妻子離婚多年，獨自照顧兒子，父子二人同吃同住，晚上也同睡一張床，「話語間，聽得出對孩子很上心」，如今林熙為了生活，要開始工作，無法全身心帶著兒子，家裡父母也年近八旬高齡，幫不上忙。

文章稱，林熙一開始當過網約車駕駛，沒人幫忙看護昊添時，就會讓兒子坐在副駕駛座上，但不是每個乘客都能理解這種情況，有的甚至拒絕上車，「（林熙）也沒辦法，無奈又無助，也不過多解釋，空車跑（沒有載到客人），一邊掉眼淚，一邊聽著昊添不時發出的聲音。」

文內提到，林熙沒有抱怨過，盡職做父親，他曾說「我覺得這都是命，上天安排誰頭上，誰就得認」；他後來實在沒辦法，將昊添送到了託管中心，因為擔心兒子的行為問題會給老師帶來困擾，剛入園就私下寫了十大注意事項，從吃飯、睡覺、喝水、刷牙、洗澡等，涵蓋生活的方方面面，事無巨細。

曹老師在文內寫道，林熙很怕麻煩別人，能想到能做到的，總是會先跟老師打好招呼，林爸爸曾說「我每週都會去看他（兒子），帶給他愛吃的水果和小零食，記得叮囑老師不要讓他看見（零食），隔段時間給他，不然一口氣就吃完，還會翻箱倒櫃找，沒完沒了。」

▲▼單親爸猝死！留下17歲自閉症兒子。（圖／翻攝秒拍）

▲父子二人合照。（圖／翻攝秒拍）

曹老師說，其實作為每一個自閉症的家長，都想拯救自己的孩子，如果孩子能變正常，哪怕砸鍋賣房，只換來他幾年甚至幾個月正常，「我相信每個家長都會去做，因為在我們心裡，他都是最棒的，沒有值不值得，即使是生命，如果讓我們立馬（立刻）先走，他能正常，也願意。」

林父子的故事感動無數人，不少網友表示，「自閉症孩子的父母都想比孩子多活一天」、「為什么要給一個本就艱難的家庭又雪上加霜呢？人生呀」、「在火化的最後一刻孩子去摸他爸爸，孩子卻不知道那是最後一眼了，完全不知道以後沒有爸爸了，希望活著的人可以珍惜世間所有的相見相知相愛。」

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關鍵字：自閉症,癲癇,單親爸爸,單親家庭

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