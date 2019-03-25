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客運左切直衝斑馬線！他嚇歪「猛拍打車身」...網怒噴司機：人死怪A柱

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地方中心／桃園報導

一輛和欣客運23日行經桃園市忠孝西路時，居然沒有禮讓對向多輛直行摩托車，就這麼大剌剌左轉，最誇張的是前方斑馬線上還有行人，完全未減速開過去，差點輾爆對方。整段過程都被後方民眾拍下，許多網友看完紛紛痛批，「如果人死了再來怪A柱嗎？」

▲▼遊覽車左切。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲可以看到對向許多機車往前移動。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）

▲▼遊覽車左切。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲短褲男差點就被撞。

陳姓網友指出，路口內側2個車道是可以左轉的，所以客運這部分沒有違規占用直行車道左轉，但客運卻提早左轉，沒有禮讓直行車，更未禮讓行人，目前已經向警方檢舉。她氣憤表示，「差一點又要用別人的生命在趕路了。」

從畫面中可以看見，綠燈後對向車道有多台摩托車開始往前移動，沒想到客運直接轉過去，利用大車身的優勢讓摩托車全部停下，不僅如此，欲行經斑馬線前居然沒有減速，差點撞上短褲男，更扯的是當對方拍打車身、比不雅手勢的時候，竟然還不停下關心，就直接把車開走。

▲▼遊覽車左切。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲短褲男怒比中指。

許多網友看完後紛紛留言「司機靠著開大車，就認為大家都要讓」、「A柱無敵」、「行人過斑馬線真的別滑手機或覺得車子一定會讓，命要自己顧比較重要啊」、「斑馬線只是畫好看的」、「沒注意下秒就被碾爆了耶」。

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關鍵字：和欣客運,客運,斑馬線,A柱

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