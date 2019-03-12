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中正紀念堂「差點成為現在的信義區！」　當年商業區設計草圖曝光

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▲▼中正紀念堂／自由廣場。（圖／記者林育綾攝）

▲中正紀念堂「差點成為現在的信義區！」（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

當大眾沸沸揚揚討論「轉型正義」時，你知道中正紀念堂「差點成為現在的台北信義區」嗎？它在日治時期、國民政府來台初期是軍用地，但民國60年曾考慮規劃為商業中心，直到蔣中正總統逝世，商業經貿計畫才突然終止，決議建造為如今的中正紀念堂。

「台北城市散步」團隊導覽員陳泰佑在帶領「城南散步」活動時分享，「中正紀念堂差點成為像今天台北信義區一樣熱鬧的地方！」在日治時期這裡是軍用地，而國民政府來台初期也是軍營，到了民國60年，經建會曾考慮在這個位址設置「現代化商業經貿中心」，大體構想為興建數棟50層及30層的高樓大廈。

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▲▼中正紀念堂用地原現代化商業中心開發設計圖（圖／來源：《臺北畫刊》第67期 李乾朗繪製，翻攝自中正紀念堂官網）

▲早年中正紀念堂的位址，原規劃為「現代化商業中心」，此為開發設計圖。（圖／來源：《臺北畫刊》第67期 李乾朗繪製，翻攝自中正紀念堂官網

不過民國64年蔣中正總統逝世，使得這個商業用地計畫中止，並於同年決議在該位址建造「中正紀念堂」以紀念蔣公。而主堂體屋頂原本要設計成四邊形，然而經歷風洞測試失敗，屋瓦邊緣會受到風襲影響而掉落，才改為八邊形的設計。

▲▼ 中正紀念堂原本設計為四面牆。（翻攝圖／台北城市散步提供）

▲中正紀念堂主堂體屋頂原本設計為四邊形。（翻攝圖／台北城市散步提供）

▲▼ 中正紀念堂。屋頂設計（圖／記者林育綾攝）

▲後來改為八邊形。（翻攝圖／台北城市散步提供）

▲▼中正紀念堂 轉型正義 永懷領袖文物展視室 紀念品販售區 觀光旅遊團 導遊地陪 園區公園櫻花。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中正紀念堂主堂體屋頂現貌。（圖／記者屠惠剛攝）

然而中正紀念堂的廣場極大，當時中央政府曾經擔憂民眾若擅自在此集會，驅趕不易，這個擔憂也確實發生，例如1990年3月知名的「野百合學運」。而前方的「大中至正」門，後來也改為「自由廣場」。

▲▼中正紀念堂。（圖／ETtoday資料照）

▲「大中至正」門後來也改為「自由廣場」（圖／ETtoday資料照）

中正紀念堂的使用越來越多元，廣場也時常有藝術活動進駐，甚至有知名管絃樂團來台兩廳院演出時，為了應付一票難求的狀況，直接在廣場拉起布幕同步投影，成了戶外音樂會的盛況，如今主堂體也舉辦多項展覽。

▲▼中正紀念堂，去蔣化，轉型正義，觀光，旅遊。（圖／記者湯興漢攝）

▲中正紀念堂如今越來越活潑多元，曾邀請時尚潮牌來設置裝置藝術。（圖／記者湯興漢攝）

整體來說，「中正紀念堂」這片土地上發生的歷史和演變值得人們探索，陳泰佑提到，這裡從前朝的軍營，到成為蔣中正中正紀念堂，再到現今成了人人都能使用的活動空間，所謂的「轉型正義」並不是拆與不拆、二選一的是非題那麼簡單，這其中的變化值得我們每人去思考。

若想更瞭解中正紀念堂和周邊的人文、歷史，可以參加「台北城市散步」的導覽行程，更了解我們所居住的城市。另外今年文化總會也在4月4日至4月7日舉辦「城南有意思」活動，「城南散散步」就是其中一項由該團隊帶領的節目，規劃城南、城中2條散步路線，陪伴民眾來趟半日漫遊，預計在3月13日開放報名。

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關鍵字：中正紀念堂,城南有意思,台北城市散步,轉型正義,自由廣場,蔣中正,大中至正

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