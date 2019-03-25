地板「太光滑」害她滑倒重傷　OL怒告遠百求償215萬

▲不滿地板打蠟太過光滑，害滑倒重傷，楊姓女子對遠東百貨、清潔人員等提告求償。（圖／翻攝自遠東百貨官網）

記者楊佩琪／台北報導

一名在台北市遠東百貨寶慶店內工作的麥當勞員工楊姓女子，不滿美食街賣場清潔人員未於打蠟後，在地板放置警示標誌，導致她滑倒，又二度骨折，向遠東百貨、清潔公司及4名清潔人員共求償215萬386元。但法官認為，事發當天並無打蠟，到底地板是「濕滑」還是「光滑」，楊女也提不出證明，認定遠東百貨等沒有缺失，判決免賠，全案可上訴。

楊女控訴，事情發生在2015年11月，在遠東百貨寶慶店內，麥當勞工作的她，於店面打烊後行經美食街賣場走道，卻因為現場清潔人員替地板打蠟後，沒有放置警示標誌，也沒有設立警示牌禁止人員通行，導致她滑倒，左髕骨骨折，並造成她的腳部因無法施力，肌肉出現退化狀況無法施失力，又導致二度骨折。

因此向遠東百貨，以及承包清潔工作的包商、現場4名清潔員提告，並連帶求償包括醫療費用、除疤費用、勞動力減損、精神撫慰金等，一共215萬386元。

4名清潔人員及清潔公司表示，當天並沒有進行打蠟的作業，作業時間也通常於深夜進行。又楊女所稱第二度骨折，為期自行於工作中滑倒，與此案並無關連。

遠東百貨則認為，走道平坦、寬敞、無缺損，且有照明設備，視線良好，難認有任何設置或保管上的缺失。而是發地點在地下一樓，表面無積水，也無堆放雜物等，從未有人滑倒受傷的紀錄，楊女對所謂「地板打蠟後過於光滑」並未舉證，也與走道的設置、保管沒有關係。

法官認為，現場是否有進行打蠟作業，包括證人也無法證實。事發後，楊女表示地板「濕滑」，而非事後所述的「光滑」，到底當時現場狀況為何，還有疑義。且依現場照片，部僅光線充足，地板也無積水或留有水痕，楊女的舉證皆無法為有利認定。

加上包括抵達現場的救護人員，皆證稱地板沒有打蠟，也未聽楊女表示因為打蠟滑倒，清潔公司及4名清潔人員不必負責。遠東百貨部分，則因楊女對於「地板打蠟後過於光滑」無法提出任何證明，因此遠百並無缺失，免付賠償責任。

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