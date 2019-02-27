進屋驚見「400袋屎+270瓶尿」！　清潔工花5小時掃到吐...

▲夫妻倆在小小的公寓內清出重達4噸的垃圾 。（圖／翻攝自網路平台9GAG）



國際中心／綜合報導

英國一對夫婦經營一家清潔公司，專門清理各種命案現場，或是極其髒亂的屋子，因此對各種噁心髒亂的現場早已見怪不怪。不過近日他們接到一件讓他們大開眼界、超噁爛的案子，屋內不僅飄散著超濃烈的惡臭，還堆滿了400個糞便的袋和270個裝尿的寶特瓶，讓這對夫妻掃到崩潰。

據英國《每日郵報》報導，夫婦黎安娜（Leanne）和肯尼（Kenny Elliott）這次接的案子位於英國德文郡，兩人一進到這小小的公寓內，就看見裡面竟然堆滿了「400袋裝著人類糞便的袋子」和「270瓶用大寶特瓶裝的尿液」，甚至在床頭櫃裡，發現塞了滿滿的煙頭，最後他們花了五個小時清出重達「4噸」的垃圾，但整間屋子的臭味還是始終揮之不去。

▲▼經營清潔公司的夫妻分享他們遇過最恐怖的房子。（圖／翻攝自網路平台9GAG）

黎安娜補充，對於這份工作其實危險性非常高，工作時都要戴上防護口罩和多層手套，因為前住戶很有可能有吸毒前科，他們就曾經在屋子內找到33500個使用過的針頭，所以清理時都要非常謹慎，以免意外感染。

黎安娜最後更坦言，有時在屋內的氣味真的很可怕，甚至可以在喉嚨裡停留好幾天，「雖然這真的是令人不愉快的工作，但一切都取決於你如何看待事物，並不是每個人都可以做到。」她補充，夫妻倆能夠勝任這份工作，是因為兩人都會抱著幽默的心態去處理，讓事情輕鬆些，也一定要有強大的心理建設，「讓自己覺得是在為一個家庭服務。」

▲黎安娜認為要保持愉快的心才能勝任這份工作。（圖／翻攝自網路平台9GAG）