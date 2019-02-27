　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

進屋驚見「400袋屎+270瓶尿」！　清潔工花5小時掃到吐...

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼400袋屎+270瓶尿 。（圖／翻攝自9gag）

▲夫妻倆在小小的公寓內清出重達4噸的垃圾 。（圖／翻攝自網路平台9GAG）

國際中心／綜合報導

英國一對夫婦經營一家清潔公司，專門清理各種命案現場，或是極其髒亂的屋子，因此對各種噁心髒亂的現場早已見怪不怪。不過近日他們接到一件讓他們大開眼界、超噁爛的案子，屋內不僅飄散著超濃烈的惡臭，還堆滿了400個糞便的袋和270個裝尿的寶特瓶，讓這對夫妻掃到崩潰。

據英國《每日郵報》報導，夫婦黎安娜（Leanne）和肯尼（Kenny Elliott）這次接的案子位於英國德文郡，兩人一進到這小小的公寓內，就看見裡面竟然堆滿了「400袋裝著人類糞便的袋子」和「270瓶用大寶特瓶裝的尿液」，甚至在床頭櫃裡，發現塞了滿滿的煙頭，最後他們花了五個小時清出重達「4噸」的垃圾，但整間屋子的臭味還是始終揮之不去。

▲▼400袋屎+270瓶尿 。（圖／翻攝自9gag）

▲▼經營清潔公司的夫妻分享他們遇過最恐怖的房子。（圖／翻攝自網路平台9GAG）

▲▼400袋屎+270瓶尿 。（圖／翻攝自9gag）

黎安娜補充，對於這份工作其實危險性非常高，工作時都要戴上防護口罩和多層手套，因為前住戶很有可能有吸毒前科，他們就曾經在屋子內找到33500個使用過的針頭，所以清理時都要非常謹慎，以免意外感染。

黎安娜最後更坦言，有時在屋內的氣味真的很可怕，甚至可以在喉嚨裡停留好幾天，「雖然這真的是令人不愉快的工作，但一切都取決於你如何看待事物，並不是每個人都可以做到。」她補充，夫妻倆能夠勝任這份工作，是因為兩人都會抱著幽默的心態去處理，讓事情輕鬆些，也一定要有強大的心理建設，「讓自己覺得是在為一個家庭服務。」

▲▼400袋屎+270瓶尿 。（圖／翻攝自9gag）

▲黎安娜認為要保持愉快的心才能勝任這份工作。（圖／翻攝自網路平台9GAG）

ET快訊
快訊／空軍S70C尾旋翼斷裂　降落擦撞廢棄崗亭
20:00竹北鬧區送肉粽！「只到溪邊」引恐慌　里長：一定坐車

關鍵字：清潔公司,屎尿,英國,黎安娜,Leanne,肯尼,Kenny Elliott

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

波音拿下110架飛機採購大單！　川普阮富仲出席簽約儀式

不斷更新／川金6點半晚餐密談　川普與越南國家主席會面「簽4貿易文件」

藍寶堅尼「40萬出廠」1hr變火球！保養廠淡定回答　22歲富商傻眼

年收400萬！美魔女「相親60連敗」　徵婚條件曝光…專家全傻眼

母女涉殺5親人掰：他們都想死　臥室「刑場式疊屍」警嚇傻

「2萬枚巡弋導彈」保台海和平！　美學者：要提供「足夠軍備」

各國緊盯川金會！南韓全力支持、中國宣示地位　日本：確保不被遺忘

進屋驚見「400袋屎+270瓶尿」！　清潔工花5小時掃到吐...

快訊／南韓空軍F-16戰機驚傳墜海　2駕駛彈射逃生獲救

辣妹DJ遭5騎士「流氓式」圍攻！只因她召喚摩托版Uber

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

40年首見！深夜誤闖1米6窄巷　門貼牆車主搖窗「密室脫逃」

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

Gail《心花開》唱太好　李千那：我爸說比我還好聽

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

「住宅轉租新制」6／1上路　消保處：電費、押金上限全改

波音拿下110架飛機採購大單！　川普阮富仲出席簽約儀式

不斷更新／川金6點半晚餐密談　川普與越南國家主席會面「簽4貿易文件」

藍寶堅尼「40萬出廠」1hr變火球！保養廠淡定回答　22歲富商傻眼

年收400萬！美魔女「相親60連敗」　徵婚條件曝光…專家全傻眼

母女涉殺5親人掰：他們都想死　臥室「刑場式疊屍」警嚇傻

「2萬枚巡弋導彈」保台海和平！　美學者：要提供「足夠軍備」

各國緊盯川金會！南韓全力支持、中國宣示地位　日本：確保不被遺忘

進屋驚見「400袋屎+270瓶尿」！　清潔工花5小時掃到吐...

快訊／南韓空軍F-16戰機驚傳墜海　2駕駛彈射逃生獲救

辣妹DJ遭5騎士「流氓式」圍攻！只因她召喚摩托版Uber

美容師「專業手技」洗澡按摩　熟客博美爽瞇眼：金蘇湖～

彩券「大福彩」將在4月27日停售　今頭獎上看2.3億元

出訪也開砲　柯文哲：民進黨不是被新潮流搞垮的嗎？

2原因揭開「送肉粽」傳至北部的秘密　跟「利益」有關…桃園內壢也辦過

台語女歌手在墓園尿尿！　狂道歉「我是來工作的」

鄧超曝光陪老婆逛街的8個內心話　「要走很久很久很久的路」

「公投脫鉤選舉」政院審查有共識！人權不能公投還有爭議

【廣編】「FIN纖氣泡水」清爽暢快　四大超商優惠價上市

再爆降血壓藥用到「致癌原料」　藥師怒吼：可否一次查清楚？

經濟部3月召開電價審議委員會　4月起電價估一口氣漲3%

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

國際熱門新聞

牧師表演「起死回生」　殯儀館怒..

金正恩叼菸笑等　川普：我到了！

4屁孩當街性侵少女　竟是自願野..

開藍寶堅尼載女友！剛花40萬保..

年收400萬！美魔女「相親60..

更新／川金晚餐密談半小時　行程..

寶寶搭飛機　暖媽先送200份禮..

15歲弟性侵姊40次　警調查父..

剁成1000肉塊！食人魔母屍入..

青島、百威含「致癌成分」…1p..

養老院一天6千元太貴　導演曝超..

只為一根菸！他背上插刀闖雪地　..

胖鼠卡人孔蓋拔不出！　消防隊全..

進屋驚見「400袋屎+270瓶..

更多熱門

相關新聞

孤兒驢和羊一起長大　竟養出「雙重羊格」

常聽到有貓咪跟狗狗一起長大，最後以為自己是狗的趣聞，而這個位於英國威爾斯的鄉間農場，最近也發生了一樣的事件，不過主角不是狗和貓，而是一隻小驢子和牠的羊家人。

英國妹看爸媽激情片DIY　高潮被直擊

汪臉遭轟17槍　5千公里外的她卻愛上

貓看獸醫嚇到逃跑　重逢已是10年後

蟒蛇鞋內脫皮　飛1.5萬公里才發現

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

新竹今晚「送肉粽」　路線地點曝光

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫飆罵

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴全喝光

議員偷情小三13年　扶不了正燒炭尋短

張景嵐爆分手小煜　3年感情因妙禪生變

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！豪華內裝曝光

騎車幫病女拿藥！苗栗男被大貨車拖輾爆慘死

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

《玩很大》嘉賓女神溫泉照流出！

車床小男友月入10萬「悲劇分手」她怒剁9袋屍

女剁骨分屍小鮮肉　卻在逆向轉彎露餡

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

竹北今晚送肉粽　網教戰「迴避」

更多

最夯影音

更多

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面