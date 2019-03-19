滿月嬰半夜啼哭遭毆...住院38天才保住小命　失控爸獲緩刑

▲新北市一名年輕爸爸因剛滿月的寶寶半夜哭鬧，竟出手毆打。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

突發中心／綜合報導

新北市一名魏姓人父2018年初，因才滿月的孩子半夜哭鬧，竟情緒失控暴走，怒毆幼嬰，造成嬰孩兩側額葉腦、額、顳葉硬膜下出血，傷勢嚴重，住院38日後才保住性命。基隆地方法院將魏男依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處有期徒刑2年，但法官認為他是一時失慮，也承諾配合親職教育課程，因此予以宣告緩刑4年。

根據《聯合報》報導，檢警調查，由嬰孩生母及台北醫學大學附設醫院的證詞來看，魏姓男子徒手毆打滿月嬰孩，家暴傷害未滿12歲兒童的犯行明確，檢方依兒童及少年福利與權益保障法，請求加重其刑，並且聲請簡易判決處刑。

基隆地方法院審理後認為，魏姓男子沒有前科，只是一時失慮才會鑄下大錯，且他年紀尚輕，事後認罪也承諾將配合後續親職教育課程，因此判處魏男有期徒刑2年、緩刑4年，判決確定後魏男應在2年內完成24小時的親職教育課程。除此之外，緩刑期間付保護管束，如果違反的話，法院將撤銷緩刑宣告。至於受害嬰兒則由新北市社會局代為安置，是否回歸魏男撫養還有待專業評估。

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