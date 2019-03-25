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通姦未侵害配偶性自主和名譽　法官判王傳家外遇無罪

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婚外情,外遇,通姦,小三。（圖／示意圖／達志影像）

▲王傳家與女粉絲被告通姦案，法官認為通姦行為並未侵害配偶的性自主權及名譽。（圖／示意圖／達志影像）

記者楊佩琪／台北報導

前職棒球員王傳家被控與女粉絲外遇，遭王傳家的妻子提告妨害家庭，並求償200萬。不過台北地方法院25日宣判，結果無罪。法官的主要理由有4項，一是通姦行為並未侵害他方配偶的性自由及名譽，二是立法者以刑罰限制人民的性自主及隱私權，應屬違憲，且蒐證畫面沒有拍到性器官「結合」，又是侵入一般私人住宅取得，不具證據能力，也無法證明構成通姦。

事實上，全案在審理期間，王傳家與杜姓女粉絲便主張，以通姦罪論處違憲，全案應停止審理，聲請釋憲，法官則認為不用，逕為無罪諭知即可。

至於通姦罪名，法官認為，「法律是最低限度的倫理道德」，通姦行為並未侵害他方配偶的性自由權及名譽，且事涉人性中的情慾，不具有「應刑罰性」，透過民事途徑解決即可。

另外，立法者以最嚴厲制裁性的刑罰，制裁單純違反道德的通姦行為，限制人民的性自主權及隱私權，缺乏正當化理由，也有違反《憲法》上的比例原則，應屬違憲。

實質證據部分，法官認為，雖然王傳家的妻子有錄到長達5分鐘「呻吟」，並在進入房內抓姦時，有拍到王傳家還在「興奮」狀態。但現行實務上通姦罪的構成要件，需有性器官結合，雖然另類性慾滿足方式，違反配偶間的性忠貞義務，但為立法者有意不予規範的「法外空間」。況且影音畫面僅能證實，王傳家與杜女赤裸共處一室，但僅能證明2人有愛撫及親熱等行為，無法證明有性器官的結合。

且拍攝地點又為一般私人住宅，非公開場所，王妻和徵信社業者進入，嚴重侵害杜女受《憲法》保障的須加活動及身體隱私權，因此該影音內容並無證據能力。

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