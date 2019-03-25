王傳家「直挺」和女粉絲蓋棉被聊天　沒證明結合！判無罪

▲王傳家(左)與杜姓女粉絲被控通姦，直到法院宣判前都否認犯罪。（圖／資料照／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

前職棒球員王傳家被妻子抓到與杜姓女粉絲赤裸共處一室，且蒐證畫面還錄下長達5分鐘「呻吟」，以及王傳家還處於「興奮」狀態的畫面，王妻因此對2人提告妨害家庭，並附帶民事求償200萬元。不過王傳家及杜女至今否認通姦。台北地方法院判決，相關證據僅證明王傳家和女粉絲有愛撫親熱行為，無法證明有性器官結合，與通姦要件不符，判決無罪。

法官認為，通姦行為並未侵害配偶的性自由及名譽，且事涉人性中的情慾，透過民事途徑加以解決即可。而通姦罪構成要件，需有性器官「結合」，縱使王妻有拍攝影音，一方面因杜女反告侵入住宅等罪，尚在台北地檢署偵辦中，另一方面拍攝動作已經嚴重侵害杜女受《憲法》保障的居家活動及身體隱私權。又影像並未拍攝到性器官結合，僅能證明王傳家與杜女有愛撫、親熱等行為，因此裁定無罪。

2017年11月，王妻在友人陪同下，於新北市三峽杜女的住處，捉到王傳家與杜女全身光溜溜共處一室。日前開庭，王妻的委任律師提出，當時王妻看到床邊有一團衛生紙想撿起來，卻被王傳家搶走，王傳家還當場辱罵她。

檢方則表示，到底三峽的房子是否為杜女所承租，這部分都還有疑義，杜女卻指王妻侵入住宅、違法採證，實讓王妻情何以堪。另根據資料顯示，進入房間前，王妻便已清楚錄下杜女長達3到5分鐘的「呻吟」，以及王傳家的聲音，進入房間後，赤裸的王傳家還在「興奮」狀態，也全被拍下。

檢方駁斥，王傳家和杜女當法庭上的所有人都是未出社會的小孩子，狡辯「蓋棉被純聊天」，事發時還當場辱罵妻子，實在難以讓人信服，犯後態度不佳，請求法官從重量刑。

不過，被法官問到是否有何意見，王傳家及杜女還是「就沒有犯罪」。王傳家的委任律師強調，王妻根本沒有直接證據，而所謂的蒐證影片也是以非法手段取得，沒有證據力。況且，妨害家庭罪的處罰違憲，在司改國是會議上也多次被提出，以刑罰介入家庭與婚姻，根本是不當法條，因此應停止訴訟，並聲請釋憲。

杜姓女粉絲的委任律師也表示，以《刑法》處罰通姦罪來維持婚姻關係，是沒有效果的做法，且侵害人民的性自主權，全世界已有許多國家廢除，在通姦罪可能違憲的狀況下，所謂妨害家庭罪應採更嚴格的證據認定。

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