中壢高商考生祈願「統測包高中」　收手機關臉書不發IG

▲校方購置手機集中收納袋希望高三考生能心無旁鶩努力衝刺。（圖／中壢高商提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中壢高商延續傳統，為高三考生舉辦「統測包高中」祈福活動，並首次在校園櫻花樹下設置「祈願亭」，由校長、家長會長、班導師陪同學生掛上祈願卡，並宣誓收起手機關閉臉書、不發IG以求高中。

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▲中壢高商櫻花樹下的祈願亭擊上考生門滿滿的期許。（圖／中壢高商提供）

今年的包高中活動，由校長蘇鴻銘主持，給予考生祝福和愛的勉勵，並且帶領壢商高三學生宣誓，為求理想成績必當用盡洪荒之力好好準備，收起手機、關閉FB、不發IG，祈求上蒼考試當天，天氣晴、心情好、考試順，題目簡單、每猜必對！若有違誓言，願意接受買到機王、手機當機、帳號被盜之處罰，絕無怨言。」學生都覺得誓詞內容有決心，也有創意。

▲校長蘇鴻銘帶領學生到廟宇祈福。（圖／中壢高商提供）

校方特地準備了象徵聰明、勤學、好彩頭的青蔥、芹菜、蘿蔔、包子、糕、粽等祈福供品，由校長蘇鴻銘、家長會長戚俊良、學務主任及高三導師們，帶領考生代表攜帶同學們的祈願卡，前往學校旁廟宇祈福。並首次在校園櫻花樹下設置「祈願亭」，祈願亭上繫著考生們滿滿的期許，「會的都寫對！不會的都猜對！沒寫的都送分！」、「統測當天運氣開外掛XD，統測65級分！」、「吃肉包、吃肉粽、包我猜題全都中」以及「奮戰了300多天，就是為了我們的美好明天」等。

蘇鴻銘表示，為使高三考生專心準備統測，學校貼心地幫各班購置手機集中收納袋，希望在這段非常時期，高三考生能心無旁鶩，努力衝刺。假如成效良好，全校所有班級均加以購置，提供各班級使用。