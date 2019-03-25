　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中壢高商考生祈願「統測包高中」　收手機關臉書不發IG

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲校方購置手機集中收納袋希望高三考生能心無旁鶩努力衝刺。（圖／中壢高商提供）

▲校方購置手機集中收納袋希望高三考生能心無旁鶩努力衝刺。（圖／中壢高商提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中壢高商延續傳統，為高三考生舉辦「統測包高中」祈福活動，並首次在校園櫻花樹下設置「祈願亭」，由校長、家長會長、班導師陪同學生掛上祈願卡，並宣誓收起手機關閉臉書、不發IG以求高中。

▲中壢高商櫻花樹下的祈願亭擊上考生門滿滿的期許。（圖／中壢高商提供）

請繼續往下閱讀...

▲中壢高商櫻花樹下的祈願亭擊上考生門滿滿的期許。（圖／中壢高商提供）

今年的包高中活動，由校長蘇鴻銘主持，給予考生祝福和愛的勉勵，並且帶領壢商高三學生宣誓，為求理想成績必當用盡洪荒之力好好準備，收起手機、關閉FB、不發IG，祈求上蒼考試當天，天氣晴、心情好、考試順，題目簡單、每猜必對！若有違誓言，願意接受買到機王、手機當機、帳號被盜之處罰，絕無怨言。」學生都覺得誓詞內容有決心，也有創意。

▲校長蘇鴻銘帶領學生到廟宇祈福。（圖／中壢高商提供）

▲校長蘇鴻銘帶領學生到廟宇祈福。（圖／中壢高商提供）

校方特地準備了象徵聰明、勤學、好彩頭的青蔥、芹菜、蘿蔔、包子、糕、粽等祈福供品，由校長蘇鴻銘、家長會長戚俊良、學務主任及高三導師們，帶領考生代表攜帶同學們的祈願卡，前往學校旁廟宇祈福。並首次在校園櫻花樹下設置「祈願亭」，祈願亭上繫著考生們滿滿的期許，「會的都寫對！不會的都猜對！沒寫的都送分！」、「統測當天運氣開外掛XD，統測65級分！」、「吃肉包、吃肉粽、包我猜題全都中」以及「奮戰了300多天，就是為了我們的美好明天」等。

蘇鴻銘表示，為使高三考生專心準備統測，學校貼心地幫各班購置手機集中收納袋，希望在這段非常時期，高三考生能心無旁鶩，努力衝刺。假如成效良好，全校所有班級均加以購置，提供各班級使用。

ET快訊
醉夫家暴到醫院叫囂！「碰」一聲四肢噴飛　母女大哭：得到解脫
他信老司機「越南洗頭讚」…洗到一半超辣老婆現身監工
台中BMW酒駕「油門當煞車踩」　撞路樹全毀噴出一個人
蔡英文喊話：韓國瑜請告訴對方「台灣是一個主權獨立的國家」
陸「惠台」大禮包！韓國瑜深圳首單簽下10億

關鍵字：中壢高商,考生,統測,關手機

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

韓國瑜到深圳　國台辦聯絡局長劉軍川、立委許淑華迎接

新科議員批「主權不能賣」　韓國瑜：不會因為有批判就停止

韓國瑜搭船赴深圳　記者「大字型」接受金屬探測器安檢

前天道盟主「瘋濟公」癌逝！黑白道逾5千人送行...400警荷槍實彈戒護

史上最噁酒駕「反取締」！　他當街拉屎丟警...還丟中臉

鼓山警清槍走火片瘋傳　沒人敢認！警局長震怒「8人連坐處分」

約北市信義區談判！他遭人圍砍「身中6刀」...渾身血倒2樓遮雨棚

「知識不分繁簡體！」重南書街靈魂人物沈榮裕　轉型躲書店倒閉潮

大和解！他釣蝦場捕獲「蔡柯韓」　網嚇壞：這間背景也太硬

他信老司機「越南洗頭讚」…洗到一半超辣老婆現身監工　網暴動：炫耀文

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　 醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

宋念宇《暗戀你》「是王嘉爾的菜」　蕭敬騰直接點名：孟楠該出場了！

熬夜23點後才睡「直毀7部位」　專家提醒：補眠再久都難彌補

速霸陸打滑煞不住右切噴飛　酒駕男墜30m慘死驚悚瞬間曝光

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

「知識不分繁簡體！」重南書街靈魂人物沈榮裕　轉型躲書店倒閉潮

大和解！他釣蝦場捕獲「蔡柯韓」　網嚇壞：這間背景也太硬

他信老司機「越南洗頭讚」…洗到一半超辣老婆現身監工　網暴動：炫耀文

交部報價酒精鎖成本至少15萬起跳　蕭美琴怒：美國網拍只要799美元

高醫大漲宿舍房租13%！學生控「被逼搬家」：家具只能全丟

又親又抱才第二名！　男生見女友爸爸十大白目行為

公民團體籲酒駕修法「同車共責」　怒吼：別逼我們上凱道！

女兒奶娃音：叔叔回去了嗎？　婆婆聽到帶殺氣…媽急澄清：我一打三嘛

酒駕修法重懲拚這會期完成　林佳龍：窮盡所有方法遏止酒駕

「搭Uber後會覺得小黃比較好嗎？」　網友正反經驗戰翻了

囧！時力議員籲自主公開財產　卻因為太窮「財產全掛蛋」

年輕台酒董座丁彥哲上任　拯救營收、搶攻國際成為目標

張老師專欄／熱身賽巨人衛冕失利　陽岱鋼全壘打王

粉絲寄娃娃給愛犬　媽見卡片欣喜拆...下秒傻眼：Dear摳摳

每位要價1.8萬元！台北米其林指南晚宴在官網開賣了

尿急衝下車...瘦弱自來狗跑到副駕休息　他直接載回家收編！

蘇友辰／避免檢察擅斷　人民檢察審查會該落腳何處？

金管會盼金融業少發現金股利　市場波動劇烈留著厚實資本

「驚蟄」過後蟲蟲大軍出沒　毛毛蟲「空降」原因曝光！

我好像沒人要...少女成人球3地踢　霸氣嬤爭監護：給她溫暖的家

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　1天監看10次...2年私生活全曝光

生活熱門新聞

女大生「血染床單」暖男友騙老爸..

白天有雨「周五又變天」　鋒面+..

匯款後留言！賣家「您匯3萬多」..

網揭「婚禮小卡」強大隱藏功能！

他起乩都不付酒錢　高人處理了…..

「我是衛生紙」貼圖　衝熱門排行..

小恩恩交新女友：她給了我安定感

代購品忘在機場！同學硬要收她錢

春遊補助要來了！盤點4/1開跑..

他掏提味祕寶配鍋貼！網推爆「這..

海產店「30片肥嫩鮭魚」200..

逛夜市！男驚喊「邪惡靈體」網秒..

圖解一周天氣！2波鋒面掃雨變天

酷航航班艙壓異常！氧氣罩全落下

更多熱門

相關新聞

身障者大專甄試　北教大首增腦麻生考場

108學年度身心障礙學生升大專校院甄試今(22日)起舉行，今年報考人數共計3,142人；教育部潘文忠部長今天親自前往今年度北區新增設的台北教育大學考場視察，北教大考場提供腦性麻痺考生以及音樂、美術術科考生更便利的應試環境。

個人申請開始報名　5萬名額限填6志願

國三生注意！國中教育會考14日開始報名

補教籲考生填志願從5年資料找趨勢

7782考生學測數學拿15滿級分　

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

高雄氣爆人孔蓋炸凹停電　網嚇：該不該逃！

路路遭哥哥好友「性侵長達1年」

女大生「血染床單」暖男友騙老爸　她：太Q

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！

超商ATM領太久挨打　他1hr後暴斃

一拳超人鍛鍊法是真的！大肚男練30天成果超驚人

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」

《與惡》首集PTT刷爆！網跪：哭慘了

被公公撩到害羞！媳婦：老公還沒回來

小甜甜無P照曝光「真實身材」現形

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！

蔡凡熙突PO：穩定交往中！　對象「是男的」

唐綺陽／射手有危險！雙子桃花卡關

快訊／北市驚傳命案！男「脖繞紅繩」全身刀傷…屋內躺女屍

45歲大叔存款僅5萬！網竟戰翻：活該

更多

最夯影音

更多

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面