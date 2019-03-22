身障者甄試登場　國北教大首增腦麻生考「音樂、美術術科」

▲國北教大今年首增腦麻生場。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

108學年度身心障礙學生升大專校院甄試今（22日）起舉行，今年報考人數共計3,142人；教育部潘文忠部長今天親自前往今年度北區新增設的台北教育大學考場視察，北教大考場提供腦性麻痺考生以及音樂、美術術科考生更便利的應試環境。

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▲聽障試場設有手語翻譯員協助試場規則說明。（圖／教育部提供）

教育部指出，從86學年度起特教甄試納入腦性麻痺障礙類別，北區考生均於淡江大學應試，近年來因考生家長多次反應腦性麻痺學生行動不便，期望能調整位處市中心交通便利之學校應試，經本部多時與各方積極協調，爭取北教大自今年度起增開腦性麻痺學生考場；另該校設有美術、音樂等專業系所，北區美術及全國音樂術科考場亦一併調整至該校，以提供身心障礙學生大專甄試術科更專業的環境設備與考試服務。

▲教育部長潘文忠等人前往今年度新增設的台北教育大學考場視察。（圖／教育部提供）

甄試期間22日至25日分別於淡江大學、台師大、致理科技大學、北教大、彰師大及高雄師大舉辦。今年報名人數共計3,142人，較107學年度增加4人；其中北部(一)考區717人、北部(二)考區557人、北部(三)考區541人、北部(四)考區49人、中部考區648人、南部考區630人。加考「美術」術科考生，其中北部(四)考區116人、中部考區14人、南部考區32人，合計162人；加考「音樂」術科考生13人。

▲試場工作人員跟潘部長說明考場情形。（圖／教育部提供）

教育部說明，為使身心障礙學生安心應考，各考場除原先明列之固定服務項目外，亦配合個別考生特殊需求，提供適切性考場服務及使用相關輔具。預計4月22日寄發成績單，5月2日至5月8日開放考生網路選填志願，5月16日公告統一分發結果。更多考試重要訊息，詳見「108學年度身心障礙學生升學大專校院甄試招生｣網站。