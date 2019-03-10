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國三生注意！國中教育會考14日開始報名　5月18、19日考試

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▲▼107國中會考結束，考生離開考場。（圖／記者余姿函攝）

▲108年國中教育會考從3月14日到16日，開放辦理報名作業。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

考生注意！108年國中會考要辦理報名了，辦理時間是在3月14日-16日，教育部及全國試務會提醒考生，要在簡章規定的報名時間內完成報名手續。

國中會考是國中所有應屆畢業生都要參加的，應屆畢業生免繳報名費，由就讀的學校負責辦理集體報名，學生要注意，得繳交的資料包括了考生基本資料、相片電子檔，而身心障礙和重大傷病考生，要再附上相關合法有效證明文件正本、影本各1份，正本驗後發還。

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▲▼107年國中會考。（圖／記者邱顯燁攝）

▲國中應屆畢業生是由各校集體報名。（圖／記者邱顯燁攝）

非應屆國中畢業生則繳交報名費500元，低收入戶子女（需附低收入戶證明正本及戶口名簿影本）或其直系血親尊親屬支領失業給付者（附上「就業保險失業（再）認定、失業給付申請書及給付收據」正本及戶口名簿影本），報名費由教育部國教署補助全額500元，即免繳報名費；中低收入戶子女（附上中低收入戶證明正本及戶口名簿影本）報名費由教育部國教署補助60%（300元），即僅需繳交200元。

非應屆國中畢業生採個別報名，考生可以在3月11日（週一）上午8點至3月13日（週三）下午5點自行上網（網址：http://cap.ntnu.edu.tw）填報個別報名表資料，並且在3月14日-16日到考區試務會辦理報名，考生要攜帶繳交（驗）資料包括學歷證件及國民身分證（或戶口名簿）正本、網路列印之個別報名表、報名費、貼足35元郵票的一般中式 12K 標準信封，長 23公分、寬 12 公分 2 個，身心障礙及重大傷病考生應檢附相關合法有效證明文件正本、影本各1份，正本驗後發還。

108年國中教育會考全面開放使用冷氣，冷氣溫度以設定於攝氏26至28度為原則。但考量學生有個別需求，選擇使用「非冷氣試場」的考生，要在報名時填寫「非冷氣試場應考服務申請表」，提出申請，申請後不得再變更試場。

另外，凡領有身心障礙證明（手冊）者、經各級主管機關特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定為身心障礙學生、其他因重大傷病嚴重影響應試者須申請特殊應考服務，應於報名時填附「身心障礙及重大傷病考生應考服務申請表」，考區試務會將邀集相關人員審查後通知考生審查結果。

108年國中教育會考測驗日期為5月18日及5月19日，報名後將於4月12日寄發准考證。集體報名的國中應屆畢業生，准考證將由就讀國中轉發；個別報名的考生，准考證則由各考區試務會寄發。全國試務會提醒各考生，應於收到准考證後詳細檢查，如有錯誤須更正，提出申請更正時間為4月15、16兩日，集體報名的學生向就讀國中提出申請更正，個別報名的考生向考區試務會提出申請更正。

相關網站連結如下：

國中教育會考網站（http://cap.ntnu.edu.tw

108年國中教育會考全國試務會網站（http://108cap.tyai.tyc.edu.tw/

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關鍵字：考生,國中會考,報名時間,考試時間,冷氣試場

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