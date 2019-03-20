大學個人申請開始報名　68所大學招生5萬名額限填6志願

▲108學年度大學「個人申請」入學報名今天開始報名。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年度大學個人申請入學管道今（20日）開始報名。根據甄選委員會指出，今年有68所大學共計2,092個學系（組）參與招生，招生名額總數為54,978個、離島外加名額298個、原住民生外加名額3,161個。

甄選委員會提醒考生，這次的報名方式分為（高中）職學校集體報名及考生個別報名，考生須擇一辦理，若有重複概以學校集體報名資料為準，而繳費期間是從19日起至21日下午5點為止，另外，每一位考生申請校系數以6校系為限，每一校系報名費為100元，須一次繳足欲申請校系數之金額，不得分次繳納；低收入戶考生報名費則全免優待；中低收入戶考生第一階段報名費減免60%。

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針對今年的報名新規定，甄選委員會特別說明，報名期間從今天起至21日每日上午9時起至下午9時止，一律採用網路報名，為避免網路塞車請儘早上網報名，同時，為強化個人資料安全性，報名參加「個人申請」招生的每一考生，皆應至甄選會網站，自行設定個人專屬密碼，密碼為報名、篩選結果(或分發結果)查詢、上傳審查資料、登記志願序等系統所需輸入的證號，請妥善保管，切勿將密碼告知他人。

▲大學甄選委員會提醒，今年新增規定，考生須至甄選會網站自行設定個人專屬密碼，以強化個資安全性。（圖／記者李毓康攝）

甄選委員會指出，報名截止後，甄選委員會將依據報名考生學測、英聽、術科考試成績進行第一階段篩選作業，預計27日上午9時起於甄選委員會網站公告篩選結果，屆時考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼及個人專屬密碼查詢篩選結果，甄選委員會不另行寄發書面通知。

另外，甄選委員會表示，有報名學測的高中應屆畢業生，其高一至高三上五學期的在校成績證明PDF檔，已由所屬高中(職)學校統一上傳至甄選委員會，考生若通過第一階段學測、英聽、術科成績篩選，於進行網路上傳審查資料時，就不需上傳在校成績證明。如此，除便利考生外亦可增加高中成績證明的公信力。

甄選委員會也說，將在19日至25日每日上午9時至下午9時，開放「高中(職)在校成績證明」查詢系統，考生若於系統內查詢的學業成績有誤，應立即向所屬高中(職)學校或甄選委員會反應，查詢截止日後，成績證明將直接匯入大學個人申請第二階段審查資料上傳系統，不再受理更正，未依限查詢或未及時反應，致影響甄試權益，考生應自行負責。

