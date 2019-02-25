創歷史新高！7782考生學測數學拿滿級分　比去年增4082人

▲大學學測成績今天公布，考生可上網查詢成績。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學學測今（25日）公布各科成績。大考中心指出，108學年共有13.8萬人數報考，進一步分析出國文科目滿級分人數為4438人、數學科目滿級分為7782人、英文科目滿級分為7689、自然科目滿級分4135人、社會滿級分為2575人。其中數學科目滿級分人數較去年的3700人大增4082人，創近歷史新高。

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▲▼學測各科級分人數百分比累計表。（圖／大考中心提供）

媒體詢問是否因這次數學考科較為簡單，因此滿級分考生人數大幅增加？大考中心副主任鄭中平保守回應，從單方面的數據不能因此確定，但可以表示這次的數學考試較適合考生。

▲今年學測首度「5選4」，大考中心今天公布各科頂標、前標、均標、後標、底標等5標成績標準。（圖／記者林敬旻攝）

今年大學學測考科首度只能「5選4」。大考中心表示，今年報考5科人數最多占71.13%，報考4科占27.25%，報考3科占1.04%，報考2科及1科的均未達0.50%。另外，大考中心也分析，今年國文科考生多集中在10至13級分，英文科和數學科成績較為分散，分別以12至14級分和8至11級分人數較多；社會科考生多集中在10至12級分；自然科多集中在5至7級分。