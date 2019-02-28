披薩上驚見一顆門牙！女大生傻眼...下秒撞見「真相」囧了

▲女大生和姊姊吃披薩時驚見一顆牙齒。（示意圖／翻攝自Pixabay）

生活中心／綜合報導

「Pizza上有牙齒！」一位女大生近日和姊姊一起開心吃披薩時，吃著吃著...突然發現Pizza上橫躺了「一顆牙齒」，姊妹兩當場傻了眼，確認是真的牙齒後心想「該不會是店員講話時不小心掉到pizza裡了⋯」正當就在姊姊準備和店員反應時，一張嘴卻發現「真相」。貼文一曝光，大批網友全笑翻。

一名「國立臺北商業大學」女大生在Dcard上以「Pizza上有牙齒」為題發文，表示有天和姊姊吃到一個「有牙齒」的披薩，「我姊很認真的觀察牙齒：這色澤是真的牙齒耶⋯夭壽喔」，2人嚇到忍不住驚呼「pizza上怎麼會有牙齒啦」，心想該不會是店員講話時不小心掉進去的。於是姊姊很認真思考該如何委婉的和店員說「你的牙齒掉進披薩裡了」，結果真相就在下一秒出現，原PO表示，當姊姊要開口時，驚見她的「門牙不見了」，這才發現披薩上的居然是姊姊自己的牙齒。

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▲姊姊最近做了根管治療。示意圖。（圖／Pixabay）

貼文曝光後大批網友全笑翻，紛紛留言「哈哈哈給你88分，不能再高了」、「好可愛啦哈哈哈哈哈」、「覺得好笑，但又有點可憐」。也有不少人分享自身淒慘的掉牙經歷「我以前咬甘蔗的時候也是，聳立在甘蔗上的門牙」、「我國小的時候吃蘋果結果牙齒掉了還卡在蘋果上」、「我是吃豬腳貢糖的時候把牙齒黏下來」、「我是吃草仔粿欸，害我裝假牙了」。

另也有人好奇牙齒為何這麼容易掉落，原PO則表示姊姊向她解釋，掉落的那顆牙齒因做過根管治療，因此很容易受傷，沒想吃了披薩後直接掉落，最後只好做假牙拯救。