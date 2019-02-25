還有「秘密武器」！小7開賣達美樂現烤披薩...下一步也要導入生啤酒

▲首家「7-ELEVEN X達美樂複合店」開幕首天吸引不少消費者嘗鮮。（圖／記者曾婉婷攝）

記者曾婉婷／台北報導

看好消費者對於快速又美味的餐飲需求，小7首度跨出集團外與達美樂披薩攜手，結合雙方Know-How推出首家現烤披薩複合店，不僅開賣6款口味披薩，還有轟炸雞腿、香烤雞腿排等副食。據了解，接下來該店還將引進全自動生啤酒機，讓消費者可以邊吃披薩邊喝生啤酒，加上小7原本販售的各式熟食，企圖吸引更多來客，進而帶動業績成長。

台灣零售通路競爭激烈，不僅有一萬多家超商，還有全聯、美廉社等連鎖超市積極拓點，因此如何找出不同的行銷策略，才能吸引更多消費者上門消費，同時帶動業績往上成長。其中，超商雙雄小7跟全家則是展開了複合店大戰，目前小7已有10種複合型態，包含美妝、健身房、書店、咖啡店、烘焙坊等；而全家則有5大類店型。

看準年輕學生及上班族群的外食需求高，因此首家「7-ELEVEN X達美樂複合店」，選在台北市信義區忠孝東路及基隆路交叉口的松高門市，門市營業面積達85坪，而達美樂共5坪。消費者點餐後，現場從拍麵、放上新鮮餡料、進烤箱快速烘烤，只需3分鐘時間，主打快速卻能吃到現烤現做披薩，同時該店還備有座椅休憩專區，讓消費者可即時用餐。

小7指出，自去年5月推出首間複合店型，發現其平均來客數與業績較一般門市成長1至2成。顯示多元型態，賦予門市更多樣貌及服務，並可有效吸引來客及提升業績。而首家達美樂複合店強調現點現做，並考量商圈及消費習慣，以個人小尺寸（6吋）及雙人共享（9吋）披薩為主，加上雞腿配餐，有多達40種的搭配選擇，價格介於59元至218元。

至於未來是否會提供外送，小7則強調，首家達美樂複合店仍會以現場吃或外帶為主，期望帶來更多來客，但達美樂提供時間並非為24小時，而為早上11點至晚上8點。據了解，該店之後還會引進全自動生啤酒機，民眾到櫃檯點購（店員確認顧客須年滿18歲）與完成結帳後，店員只需放好啤酒杯並按下按鈕，全自動生啤酒機就會自動將杯身傾斜45度角再倒出擁有泡沫的生啤，預計再帶動話題。

▼目前小7有12家門市導入全自動生啤酒機， 接下來達美樂複合店也會引進。（圖／業者提供）

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另外，全家目前則已開出五大類店型複合店，包含天和鮮物、bb.q韓式炸雞店、咖啡旗艦店，以及今年1月甫開幕的自助洗衣複合店等。業者指出，複合店業績平均較一般店鋪高出2到3成，因此今年目標要將複合店總家數成長1倍，其中不含超市型門市，像是咖啡旗艦店2店日前於台中開幕，光一個周末就已吸引逾3000人次到訪，顯示複合店型有助於帶動單店業績成長。

全家觀察指出，除了餐飲外，消費者對於便利商店支援生活便利服務的需求日增，於是在今年的複合店策略上開始著重生活服務領域，像是今年1月首度推出的自助洗衣店，自開幕後因適逢過年前有大量洗衣、洗被單需求，周末甚至出現全天機台滿載的情況，平均帶動單店業績成長逾一成。