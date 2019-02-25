3分鐘手作現烤！小7開賣「達美樂披薩」了　連轟炸雞腿都能吃到

▲2月25日至3月10日止，購買6吋壽喜牛龍蝦海陸雙享，以及蜜汁豬龍蝦海陸雙享披薩，可享嘗鮮特惠價88元。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

超商複合店再度進化！繼開出烤雞、美妝、書店、健身房等複合店型後，小7今（25日）宣布與達美樂披薩合作，開出全球第一家達美樂與超商結合的全新店型，同時推出6款最受消費者青睞的披薩，與轟炸雞腿、香烤雞腿排等副食，價格介於59元至218元。

呼應商圈需求及分眾化市場策略，小7不斷拓展新店型，全方面滿足消費者需求。而這次為滿足消費者對快速又美味的餐飲需求，小7首度跨出集團外，與達美樂披薩攜手，結合雙方Know-How推出「7-ELEVEN X達美樂複合店」，首創在超商販售現做披薩。

首家位在台北信義區的「7-ELEVEN X達美樂複合店」，主打3分鐘新鮮現做，消費者點餐後，現場從拍麵、放上新鮮餡料、進烤箱快速烘烤，製作流程與既有達美樂相同。另一特色為能現場享用，讓消費者能即時用餐。



小7指出，首家與達美樂合作的複合店營業面積多達85坪，並將店型設計成達美樂全新的「劇場式」門市，採開放式廚房、披薩職人現做，加上開闊的用餐區、大螢幕電視及自助點餐等元素，期望能提升午、晚餐即食商機外，推估也能帶動冷藏、碳酸、及茶飲品銷售成長，吸引來客及提升業績。



「7-ELEVEN X達美樂複合店」以個人小尺寸（6吋）及雙人共享（9吋）披薩為主，口味包含美式夏威夷、蜜汁珍豬、日式壽喜燒牛肉等6種口味，加上雞腿配餐，有多達40種的搭配選擇，現場還有汽水機，共有可樂、雪碧、檸檬紅茶3種飲品，搭配披薩組合價現折10元。