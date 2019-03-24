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侯友宜坪林訪返鄉青農座談　推動「在地創生」活絡偏鄉發展

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▲ 侯友宜坪林訪返鄉青農座談 推動「在地創生」活絡偏鄉發展。（圖／新北市民政局提供）

▲ 侯友宜坪林訪返鄉青農座談，推動「在地創生」活絡偏鄉發展。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜24日前往坪林區視察，並且與地方青農、茶農座談。未來除了要持續推動地方創生，活絡偏鄉的經濟外，也要透過前瞻計畫城鎮之心的補助，強化坪林生態旅遊與商圈發展。

侯友宜坪林視察首站先到天佛禪寺致贈「普利十方」匾額。天佛禪寺長期以來配合推廣市府政策，秉持著慈悲大愛的精神，為地方奉獻付出服務，2018年也榮獲市府績優宗教團體表揚老人共餐獎項。

▲ 侯友宜坪林訪返鄉青農座談 推動「在地創生」活絡偏鄉發展。（圖／新北市民政局提供）

▲ 侯友宜坪林視察首站先到天佛禪寺致贈「普利十方」匾額。

隨後侯友宜前往協德宮、保坪宮及南山寺等坪林在地廟宇，祈求新北市民安居樂業，市政運作順利，並且於協德宮體驗坪林區的長幼共學，與在地民眾一同撿茶枝。

坪林區目前已經內政部核定前瞻計畫城鎮之心補助273萬元，加上市府補助共計將投入420萬元加強地方生態旅遊，以及在地商圈活化，因此侯友宜也特別與當地農會、製茶青農進行座談會，期望透過市府、公所以及地方共同努力，協助行銷農民辛苦耕作的成果。

▲ 侯友宜坪林訪返鄉青農座談 推動「在地創生」活絡偏鄉發展。（圖／新北市民政局提供）

▲ 侯友宜於協德宮體驗坪林區的長幼共學，與在地民眾一同撿茶枝。

侯友宜表示，坪林有新北市最重要的自然生態資源，更榮獲2018年全球百大綠色旅遊地，以及2019年國際漫遊經典小鎮。除了鼓勵青農返鄉以外，對於在地優質的農特產品，市府也應該加強行銷，讓更多人能看到坪林的好，也推動地方經濟。

坪林區公所表示，藉由盤點「地、產、人」的特色資源，以「創意、創新、創業」三創策略規劃推展坪林地方創生，開拓地方深具特色的產業資源，引導優質人才專業服務與回饋故鄉，並且將產品包裝設計後，將可帶動產業發展及地方文化提升。

行程最後，侯友宜也前往南山寺參拜，並且與當地有機茶農舉行座談，同時感謝茶農運用有機耕作，除了提升產品品質，也保護翡翠水庫周邊的生態環境，造福大台都會區居民。

▲ 侯友宜坪林訪返鄉青農座談 推動「在地創生」活絡偏鄉發展。（圖／新北市民政局提供）

▲ 行程最後侯友宜也前往南山寺參拜，並且與當地有機茶農舉行座談。

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