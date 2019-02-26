嘉義市「黃花瘋市集」三月登場　黃敏惠：歡迎來當網美

▲▼ 嘉義市「黃花瘋市集」三月初登場，預計花海及熱鬧市集將吸引滿滿人潮。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

還記得八掌溪畔盛開的黃花風鈴木嗎？位於嘉義市軍輝橋旁八掌溪右岸河畔，每到3月花期便吸引滿滿人潮。嘉義市政府更順勢推出「黃花瘋市集」，邀請民眾2、3、9、10日，接連二個週末(上午11時至下午4時30分)，扶老攜幼來賞黃花、聽音樂、逛跳蚤市集，身穿黃色衣物更可參加「黃花DRESS CODE大摸彩」。市長黃敏惠26日上午記者會戴上金黃花冠，在八掌溪畔宣布「賞黃花，正對時」力邀全台各地民眾來嘉賞花。



黃敏惠表示，嘉義市的美從不缺少，無所不在，只缺少發，未來要打造「花園城市」。而要營造城市的美學，「花」就是其中一種美學元素。嘉義市區每年花期都有花兒展現不同面貌的風姿，先是特殊學校旁的洋紅風鈴木風潮之後，八掌溪畔黃金風鈴木也悄悄盛開，接連兩個周末假日，就在嘉義市黃花瘋市集。「歡迎大家來嘉義當網美喔!」



嘉義市「黃花瘋市集」今年還玩一個很特別的「黃花DRESS CODE大摸彩」，現場民眾只要身穿黃色衣物(上衣或下著其中之一即可)，即可獲得抽獎券一張，獎品由嘉義市旅館公會、蘭桂坊花園酒店贊助提供。最大獎除了有掃地機器人外、還有空氣清淨機。現場週週抽出幸運兒，趕緊準備好穿上炫目、閃亮的黃色衣物來參加黃花瘋市集吧!



黃花瘋市集有特色市集區、舞台表演區，還有跳蚤市集區。許多獨立品牌參加此次市集，像是以台灣香蕉圖騰翻玩的潮牌「NAIVE STUDIO」、拼布作品的「吳樂布作」、現場人像繪製的「Sophia愛開玩肖畫」。現場將設有小農、手創、雜貨、輕食等，其中藏有許多小農自然品牌及在地文創商品，等著民眾來挖寶。