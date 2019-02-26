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黃敏惠出席兵役節表揚活動　高度讚揚國軍役政署表現

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▲▼ 嘉義市長黃敏惠主持兵役節慶祝活動。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 嘉義市長黃敏惠出席兵役節慶祝活動。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府日前辦理108年兵役節表揚活動，嘉義市長黃敏惠親自主持，內政部役政署龔昶仁署長與模範徵屬、國軍各單位長官貴賓一同出席，黃敏惠代表全體市民感謝國軍保家衛國、役政署的支持，龔署長對於嘉義市政府連年役政業務績優表現給予高度肯定。

▲▼ 嘉義市長黃敏惠主持兵役節慶祝活動。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

黃敏惠表示，大家都知道「覆巢之下無完卵」，國家必須要有人捍衛，國軍就肩負這樣的使命與責任。保家衛國需要很高的自我要求、嚴明的紀律，同時為了捍衛國家安全，更需要不斷精進訓練，擁有鋼鐵般意志的國軍就是人民安居樂業的基礎。在此我要代表所有人民，感謝每一位保衛國家安全的國軍弟兄，有您們真好。

黃敏惠說，颱風地震等天災來臨時，國軍是我們最強大的後盾與最堅實的夥伴，我們祈求國家無災無難，但是有災害的時候，國軍總是站在第一線全力救災，解救人民於災難，與地方政府攜手迅速確實復原家園。

內政部役政署龔昶仁署長表示，今年的兵役節是建國以來第76屆的兵役節，感謝嘉義市政府與各界對於兵役節重視，對於兵役工作、國軍弟兄是很大的鼓舞，我們會繼續努力服務，以更電腦化、人性化服務，讓役政工作更加精進。

表揚大會中，黃敏惠特別頒獎表揚8位模範徵屬，包括居朝良、郭彩鳳、郭朝宗、劉翁素梅、李淑鳳、歐素華、許志名、游慶文，本次模範徵屬家中都有兩位以上子女在軍中服役，並且在單位表現優異。黃市長感謝家長們對於子女選擇軍職、服義務役的支持，更感謝他們對國家與嘉義市的奉獻。

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關鍵字：兵役節,黃敏惠,國軍,役政署

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