華聞快遞／陸消協：2018年為消費者挽回經濟損失9.8億元

▲中國消費者協會表示，去年為消費者挽回經濟損失9.8億人民幣。（圖／CFP）

《北京》中國消協：去年為消費者挽回經濟損失9.8億元

中國消費者協會近日指出，2018年全國消協組織創新維權手段，聚焦維權難點，消費維權能力和水平不斷提升。2018年，全國消協組織共受理消費者投訴76.2萬件，解決55.6萬件，為消費者挽回經濟損失9.8億元（人民幣）。其中，中消協直接接聽投訴咨詢電話4400人次，處理消費者各類投訴910人次。（中新網）

《山東》山東對10項重大政策措施落實情況開展跟蹤審計

山東省審計廳近日指出，山東對推進「一次辦好」和減稅降費、保障性安居工程資金投入使用績效、國有企業發展質量狀況等10項政策措施落實情況進行跟蹤審計，揭示重大政策落實過程中存在的形式主義、官僚主義，弄虛作假、隱瞞實情，以及不作為、亂作為等懶政怠政問題。（中新網）

《上海》中國首個5G高校在上海建成啟用

中國首個5G高校19日在上海工程技術大學建成啟用。這是繼今年2月上海虹橋火車站啟動中國首個5G火車站建設後，上海的又一重磅「5G動作」。（中新網）

《四川》8個省屬企業重點項目開工 涉及能源化工等領域

3月22日，四川省國資委在成都市青白江區舉行省屬企業2019年第一季度重點項目集中開工儀式。此次集中開工項目共8個，涉及能源化工、先進材料、旅遊文化、土地整治、交通、基礎建設等領域，計劃總投資484.6億元（人民幣）。（新華社）

▼四川省。（圖／CFP）

《北京》「五一」小客車免收高速公路通行費

交通運輸部消息，根據中國國務院的調整，「五一」假期期間，收費公路對7座以下（含7座）載客車輛免收通行費，包括允許在普通收費公路行駛的摩托車。免費時段從節假日第一天零點開始，節假日最後一天24點結束。（新華社）

《貴州》貴州：8年解決1500萬農村人口飲水安全問題

從2011年到2018年，貴州8年間解決了1500萬農村人口飲水安全問題，共投入水利建設資金超過2200億元（人民幣，下同），開工建設大中小型水庫348座，貴州全省水利工程年供水能力達到120.8億立方公尺；治理病險水庫1098座，治理水土流失面積1.91萬平方公里，工程性缺水逐步破解。（中新網）

《上海》浦東建立法律服務平台 為民營企業保駕護航

浦東新區工商聯與檢察院23日共同簽署《關於服務保障民營經濟健康發展的協作備忘錄》，為民營經濟打通法律服務「最後一公里」。據悉，正式簽署《備忘錄》之前，浦東新區工商聯與區檢察院通過「請進來」與「走出去」相結合的方式，邀請上海眾人網路安全技術有限公司董事長談劍鋒等10位民營企業家開展專題座談，收集意見建議60餘條。（新華社）

《福建》泉州中院發布26條意見優化營商環境

泉州市中級人民法院22日召開記者會，通報了2018年泉州市優化營商環境工作情況和一批典型案件，並發布《關於營造良好營商環境保障和服務民營經濟健康發展的26條意見》。（新華社）

▼福建省。（圖／CFP）