華聞快遞／天津前兩個月引進招商項目117個　到位資金1818.16億

▲天津前兩個月引進招商項目117個。（圖／CFP）



《天津》天津前兩個月引進招商項目117個 到位資金新台幣1818.16億元

天津市合作交流辦指出，2019年前兩個月，天津共引進國內招商引資項目117個，到位資金394.75億元（人民幣，下同，約新台幣1818.16億元），同比增長3.07%，質量效益取得新提升。（天津日報）

《廣東》深圳將加快推進「新十大文化設施」和「十大特色文化街區」規劃建設

深圳市22日召開重大文體設施規劃建設工作領導小組第一次會議，提及「新十大文化設施」，將極大地提升城市品質，提高城市影響力；推進「十大特色文化街區」的改造提升，形成展現深圳城市人文歷史、旅遊、形象融合發展的知名文化景點。（深圳特區報）

《北京》北京將在高校試點展開「合同節水」 全市建1000個節水型單位

北京市水務局指出，2019年，該市將推廣節水新模式「合同節水」，並在十餘所高校率先試點，此外，全市還將再建設1000個節水型單位，預計2020年本市16區均將建成節水型區。（北京青年報）

《天津》天津：心腦血管疾病免費篩查正式啟動

天津2019年民心工程之一的心腦血管疾病篩查項目21日正式啟動。從2019年起，天津將以3年為一個週期，免費向40歲至74歲常住居民展開心腦血管疾病篩查，2019年為30萬名50歲至60歲居民篩查，2020年為40歲至50歲居民篩查。（天津日報）

▲河北2019年要改造城市供水老舊管網。（圖／CFP）



《河北》河北：今年改造城市供水老舊管網不低於300公里

河北省「雙創雙服」活動領導小組辦公室日前印發《2019年全省市政老舊管網改造工程實施方案》提出，將2019年作為市政老舊管網改造三年行動攻堅年，全省改造城市（含縣城）供水老舊管網不低於300公里。（河北日報）

《遼寧》4月10日起 京哈高鐵承瀋段高鐵列車達到21對

4月10日起，全中國鐵路將實施新的列車運行圖，中國鐵路瀋陽局集團有限公司運行圖調整後，從長春到北京僅需5小時，京哈高鐵承（承德）瀋（瀋陽）段高鐵列車達到21對。（瀋陽晚報）

《內蒙》前兩月內蒙古進出口總值165億元 同比增長9.6%

呼和浩特海關統計，2019年前2月，自治區外貿進出口總值165億元，比2018年同期增長9.6%，高於同期全中國外貿進出口增速8.9個百分點，其中，進口106.2億元，增長10%；出口58.8億元，增長8.8%。（內蒙古日報）

《遼寧》大連市今年計劃推進700個重大項目投資近兆

大連市2019年計劃推進重大項目700個，總投資近兆元，其中，在建項目480個，總投資5800億元；前期項目220個，總投資4100多億元，圍繞著優化產業結構、完善城市功能、保障和改善民生。（遼寧日報）

▼大連市2019年計劃推進700個重大項目投資。（圖／CFP）

